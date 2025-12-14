Desaparecido en Sonora: Piden ayuda para que Luis Alberto pueda volver pronto con su familia

Cananea, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha para localizar a Luis Alberto Quiroga Sallard, un hombre que se mantiene en calidad de desaparecido en el municipio de Cananea, Sonora. De acuerdo con el informe oficial, el hombre fue visto por última vez el pasado lunes 1 de diciembre de 2025 en calles de la colonia Centro y desde ese momento sus familiares no conocen nada acerca de su paradero.

Según los datos proporcionados, Luis Alberto es de tez blanca, mide aproximadamente 1.89 metros y pesa alrededor de 130 kilogramos, es decir, es de complexión robusta. Tiene cabello cano y ojos cafés medianos, así como una boca grande y con labios gruesos. Esta información es de suma importancia, pues forma parte de la descripción física difundida por las autoridades para facilitar su identificación en caso de algún tipo de avistamiento.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a LUIS ALBERTO QUIROGA SALLARD. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que difundió la Comisión de Búsqueda en redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que presenta múltiples rasgos que pueden ayudar a ser identificado con mayor facilidad. Tiene distintos tatuajes: uno en el antebrazo derecho con la imagen de San Judas Tadeo, otro en el antebrazo izquierdo con la palabra Quiroga, en el brazo izquierdo tiene uno más con las imágenes de unas alas de ángel y la letra L, así como uno con la imagen del rostro de Cristo en la lado izquierdo de la espalda y por último tiene un tatuaje en el brazo derecho con la imagen del sol con un símbolo de artes marciales.

La Comisión de Búsqueda puso a disposición de la ciudadanía el número telefónico 662 229 7369, así como el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, para recibir cualquier dato que ayude a dar con su paradero. Cualquier reporte, por mínimo que parezca, puede ser fundamental para que Luis Alberto Quiroga Sallard pueda regresar pronto a casa y se reencuentre con sus seres queridos.

