Domingo VIOLENTO en Ciudad Obregón: A tempranas horas, fuego cruzado deja un joven BALEADO

Ciudad Obregón, Sonora.- "¿Cuándo acabará la violencia en Ciudad Obregón?", se preguntan cientos de habitantes de la cabecera municipal de Cajeme, quienes día a día se enteran de un nuevo hecho violento. El más reciente ocurrió la madrugada de este domingo 14 de diciembre de 2025, en inmediaciones del fraccionamiento Urbi Villa Del Real, donde presuntamente se enfrentaron autoridades y un joven motociclista.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron este domingo 14 de diciembre, alrededor de las 03:300 horas, tiempo local, en la intersección de la calle Córdova y el bulevar Colonial, al poniente de Ciudad Obregón. Ahí, presuntamente, un joven de 23 años identificado extraoficialmente como Alexis agredió con un arma de fuego a oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo. Foto: Facebook

Esto desató un fuego cruzado, en el que Alexis resultó herido. Testigos señalaron que, tras escucharse las detonaciones, varias unidades policiacas arribaron al lugar en cuestión de minutos, cerrando la circulación vehicular y acordonando el área para permitir las labores de auxilio y asegurar la escena. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se hicieron presentes para brindar atención prehospitalaria al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un centro médico para recibir atención especializada.

A la fecha de publicación de esta nota, el estado de salud del motociclista se mantiene bajo reserva, y no se ha informado oficialmente si su vida se encuentra en riesgo. Tampoco se ha confirmado si hubo personas detenidas como resultado de este incidente.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizó el levantamiento de indicios balísticos en el sitio, mientras agentes ministeriales iniciaron las primeras diligencias para integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Las autoridades estatales no han emitido una postura oficial sobre la naturaleza del presunto enfrentamiento ni los motivos que originaron el despliegue policial. Será la Fiscalía de Sonora la encargada de esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, una vez que concluyan las investigaciones y se analicen los testimonios y evidencias recabadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui