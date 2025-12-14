Emboscada fallida en Cajeme: Capturan a dos agresores tras tiroteo y persecución en Cócorit

Cócorit, Sonora.- Luego de las investigaciones hechas por el Ministerio Público, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Brayan Jesús 'N' y Humberto Damián 'N'. Ambos individuos enfrentan cargos por su presunta participación en los delitos de tentativa de homicidio calificado, con las agravantes de premeditación, alevosía y ventaja, así como por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) presentó una serie de evidencias que acreditaron no solo la materialidad de los hechos, sino también la presunta pertenencia de los imputados a una asociación delictiva. Debido al riesgo que representan para la seguridad pública, la autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras se desarrolla el proceso legal.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el pasado 2 de diciembre en la comisaría de Cócorit, perteneciente al municipio de Cajeme. Las indagatorias establecen que los acusados, en compañía de otros sujetos, orquestaron un plan con la finalidad de privar de la vida a un hombre mediante un ataque armado. La ejecución del ilícito se realizó cuando la víctima se encontraba dentro de un vehículo.

Aprovechando el factor sorpresa, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones. Sin embargo, el objetivo del ataque logró reaccionar de manera inmediata, evadiendo los disparos y huyendo del sitio. Simultáneamente, un acompañante de la víctima repelió la agresión armada, lo que, sumado a la pronta movilización de los cuerpos de seguridad, frustró el cometido de los atacantes y facilitó su captura.

Durante el operativo de detención, las autoridades realizaron una inspección a los hoy vinculados, encontrando sustancias ilícitas bajo su radio de acción y disponibilidad inmediata. A Brayan Jesús 'N' se le aseguró un envoltorio conteniendo 11.711 gramos de metanfetamina, mientras que a Humberto Damián 'N' se le incautó una cantidad superior, correspondiente a 21.361 gramos del mismo narcótico.

Obtiene FGJES vinculación a proceso para dos hombres por tentativa de homicidio y narcomenudeo en Cajeme



Cajeme, Sonora, 14 de diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo la vinculación a proceso de Brayan Jesús “N” y Humberto Damián… pic.twitter.com/x1olWgGPzB — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 14, 2025

El Juez valoró estos elementos para establecer que existen indicios razonables de la responsabilidad de ambos en delitos de alto impacto, los cuales vulneran gravemente el orden social y la salud colectiva. Por su parte, la Fiscalía de Sonora señaló que continuará con las etapas procesales correspondientes para lograr una sentencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora