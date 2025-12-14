Fatal accidente vial: Muere el doctor Juan Guillermo Mansur, servidor público de Tamaulipas

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno del Estado de Tamaulipas confirmó este domingo 14 de diciembre el lamentable deceso de Juan Guillermo Mansur Arzola, director general del Instituto Tamaulipeco de Becas, Estímulos y Créditos Educativos (Itabec). El fallecimiento ocurrió a consecuencia de un accidente automovilístico registrado en el Libramiento de San Fernando, percance que cobró la vida de un total de tres personas y dejó a una más con lesiones de gravedad.

De acuerdo con los reportes oficiales preliminares, el incidente tuvo lugar a la altura del ejido Francisco Villa, en el municipio de San Fernando. El funcionario estatal se trasladaba a bordo de un vehículo oficial de color blanco, en compañía de su chofer, con destino al poblado de Higuerillas, en el municipio de Matamoros, donde tenía programado el cumplimiento de diversas diligencias inherentes a su cargo. Todo apunta a que se trató de un choque frontal entre la unidad en la que viajaba el servidor público y un automóvil particular de color azul.

Como resultado del fuerte impacto, perdieron la vida en el lugar el titular del Itabec, así como el conductor de su vehículo. Asimismo, se reportó el fallecimiento del copiloto del automóvil particular, identificado como hermano del conductor de dicha unidad. Por su parte, quien manejaba el auto azul fue rescatado con vida, aunque con lesiones considerables, siendo atendido de inmediato por elementos de Protección Civil y paramédicos que acudieron a la zona para su traslado urgente a un centro hospitalario.

Juan Guillermo Mansur Arzola contaba con una extensa y reconocida trayectoria dentro de la administración pública en la entidad. Asumió la dirección general del Itabec el 1 de octubre de 2022, al inicio de la actual administración estatal. Previamente, su carrera se destacó en el sector salud, donde ocupó cargos como secretario de Salud del Gobierno de Tamaulipas y su labor como delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en la entidad, consolidándose como un perfil experimentado en el servicio a la comunidad.

uD83DuDD34 #Tamaulipas Fall3ce Guillermo Mansur en choque carretero

-El Gobierno de Tamaulipas confirmó la mu3rte del director general del ITABEC, Juan Guillermo Mansur Arzola, y de dos personas más tras un fatal choque, cuando se dirigían a cumplir una comisión oficial. pic.twitter.com/dC6AO4IZ4z — La Prensa.mx (@laprensamx) December 14, 2025

Tras darse a conocer la noticia, el gobernador del Estado, Américo Villarreal Anaya, y la presidenta del DIF Tamaulipas, María de Villarreal, emitieron un mensaje institucional expresando sus condolencias. El mandatario estatal manifestó su solidaridad hacia los familiares, amigos y colaboradores del doctor Mansur Arzola, así como a los allegados de las otras víctimas del accidente. En su comunicado, las autoridades extendieron su apoyo a la comunidad educativa tamaulipeca ante la pérdida de uno de sus directivos, deseando pronta resignación a los deudos.

Con profunda pena y dolor recibimos esta mañana la noticia del fallecimiento del Doctor Juan Guillermo Mansur Arzola, colega, colaborador y amigo profundamente apreciado por mí y por nuestra familia. Expresamos nuestra más sincera condolencia a su esposa Eva Lucila, a sus hijos… pic.twitter.com/AsccKFSzfi — Américo Villarreal (@Dr_AVillarreal) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui