Golpe al crimen durante concierto de Bad Bunny en CDMX: Caen 3 presuntos ladrones con antecedentes

Ciudad de México.- Si bien los conciertos y espectáculos masivos son espacios de recreación, no están exentos de la incidencia delictiva, particularmente en la Ciudad de México (CDMX), donde los robos menores se han vuelto recurrentes en eventos de alta afluencia. Frente a este escenario, las autoridades han reforzado los operativos de vigilancia, lo que ha derivado en la detención de presuntos responsables.

Un ejemplo de estas acciones a favor de la seguridad, se registró durante uno de los conciertos de Bad Bunny, que actualmente se están realizado en el Estadio GNP de la capital mexicana. En este sitio, el pasado viernes 12 de diciembre tres personas fueron aseguradas por su presunta participación en el robo de teléfonos celulares.

De acuerdo con información oficial, los detenidos (una mujer y dos hombres) fueron identificados como posibles responsables de despojar de su teléfono a un asistente, aprovechando la aglomeración de personas al interior del recinto y sus inmediaciones.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Efectivos de la #SSC, detuvieron a una mujer y dos hombres, posiblemente relacionados con el robo de teléfonos celulares durante el operativo en el concierto musical de “Bad Bunny debí tirar más fotos world tour”, llevado a cabo en el @EstadioGNP.



Los… pic.twitter.com/O5cie0aDwj — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 13, 2025

Operativo de seguridad permitió la detección del robo

Como parte del dispositivo especial implementado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), elementos policiales realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, cuando detectaron una concentración atípica de personas. Al aproximarse, un asistente solicitó apoyo y señaló directamente a tres individuos, quienes momentos antes presuntamente lo habrían rodeado para quitarle su teléfono celular.

Según el reporte policial, la mujer habría tomado el dispositivo y posteriormente lo pasó a uno de los hombres, quien a su vez lo entregó a un tercer implicado con la intención de ocultarlo.

Tras la denuncia, los oficiales dieron seguimiento inmediato a los señalados y lograron detenerlos metros más adelante. Durante una revisión preventiva, realizada conforme a los protocolos de actuación, les fue asegurado un teléfono celular de alta gama, del cual no pudieron acreditar su propiedad legal.

Por estos hechos, la mujer de 35 años y los hombres de 34 y 43 años fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la cual determinará su situación jurídica y dará seguimiento a la carpeta de investigación.

#Tendencias | Galilea Montijo sube a 'La Casita' de Bad Bunny; filtran VIDEO de la actriz y el cantante al perrear uD83DuDC40uD83CuDFA4https://t.co/XxY1qrKcQG — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Detenidos cuentan con antecedentes por robo, informan autoridades

Luego del cruce de información en bases de datos oficiales, la SSC confirmó que los tres detenidos cuentan con antecedentes delictivos, principalmente por robo en distintas modalidades.

La mujer registra varios ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, así como múltiples presentaciones ante el Ministerio Público. En tanto, uno de los hombres cuenta con antecedentes recientes por robo y una falta cívica, mientras que el tercero ha sido ingresado en ocasiones anteriores por robo a transeúnte.

Fuente: Tribuna del Yaqui