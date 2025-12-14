Golpe a 'El Mayito Flaco': Cae 'El Jaguar', presunto líder de una célula delictiva afín a Los Mayos

Culiacán, Sinaloa.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó la captura de Saúl 'N.', alias 'El Jaguar', un hombre identificado como líder de una célula delictiva al servicio de Ismael Zambada Sicairos, mejor conocido como 'El Mayito Flaco'. Este es el resultado de un operativo conjunto en el que también participó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, en donde también cayeron tres operadores del mando criminal.

Durante una conferencia de prensa del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de cuatro personas en la capital sinaloense, entre las que destaca 'El Jaguar', un presunto jefe y operador de la estructura de mando dentro de la facción de Los Mayos como parte del reforzamiento de la seguridad en el estado de Sinaloa.

Se detuvieron a cuatro personas, entre ellas Saúl “N”, alias 'El Jaguar', identificado como líder de la célula delictiva y un operador dentro de la estructura de mando de esta organización criminal", dijo el funcionario federal en el encuentro que sostuvo con los medios de comunicación este domingo 14 de diciembre de 2025.

? Detienen en #Sinaloa a “El Jaguar”uD83DuDC06, líder de célula delictiva generadora de violencia uD83DuDEA8



uD83DuDD17 https://t.co/mkwKwcCgQg



uD83DuDCCB El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch (@OHarfuch), informó que, en dicha acción, también aseguraron a tres… pic.twitter.com/pdJlC3NnOz — Línea Directa Portal (@linea_directa) December 14, 2025

Como resultado de las acciones, las fuerzas federales aseguraron vehículos con reporte de robo, tres artefactos explosivos, equipo balístico, armas largas, armas cortas y municiones. Los detenidos, así como los indicios decomisados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para continuar con las investigaciones correspondientes. García Harfuch destacó que es parte del trabajo coordinado de las instituciones del Gabinete de Seguridad con las entidades.

Cabe mencionar que en la conferencia de prensa estuvieron presentes el general de Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional (Sedena); el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar); el general Hernán Cortés Hernández, comandante de la Guardia Nacional (GN), y Sandy Karen Orihuela, fiscal central de Atención Especializada de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

uD83DuDEA8 | Detienen a Saúl 'El Jaguar' y a tres de sus operadores durante operativo en #Culiacán; se le identifica como presunto líder de una célula delictiva en #Sinaloa

uD83DuDC49 https://t.co/BEtS3hqZTi pic.twitter.com/WYSnOQrVA6 — Noroeste (@noroestemx) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui