Hieren a sujeto con posible proyectil de arma de fuego mientras caminaba por calles de Nogales

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado durante la noche del 13 de diciembre de 2025, elementos de la Policía Municipal atendieron el reporte sobre una persona lesionada por posible proyectil de arma de fuego que fue internada en el Hospital IMSS Bienestar de Nogales, Sonora, por lo que rápidamente se activaron los respectivos protocolos. El dictamen médico arrojó que la víctima presentaba una lesión de consideración, pero que no pone en riesgo su vida.

De acuerdo con el informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 19:05 horas, cuando los agentes fueron alertados vía radiofrecuencia del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) para trasladarse al mencionado nosocomio. Una vez en el centro médico, los uniformados se entrevistaron con el hombre afectado, quien se identificó como Juan A., de 33 años de edad.

Durante su testimonio, el individuo señaló que se dirigía a una tienda ubicada en la calle San Mateo, situada en la colonia Buenos Aires, cuando sintió un fuerte golpe en la pierna izquierda. Segundos más tarde, el sujeto se percató de un sangrado, sin percatarse de la persona o el vehículo desde donde salió el proyectil. Un transeúnte que se encontraba en la zona auxilió al masculino, quien quedó herido en el sitio.

Por sus propios medios, el ciudadano trasladó a Juan A. al hospital para que reciba atención médica especializada. Luego de su ingreso, el personal de salud determinó que el sujeto presentaba lesiones que tardan más de 15 días en sanar, pero que no ponen en riesgo la vida. Las autoridades municipales se encargan de las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con él o los posibles responsables de este hecho.

En otro caso registrado el pasado sábado 29 de noviembre en Nogales, un hombre fue asesinado a balazos en calles de la colonia Jardines del Bosque. Elementos policíacos localizaron al masculino con impactos de bala cerca de un pasillo que divide a unos edificios departamentales y a unos cuantos pasos de una camioneta. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar y confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Fuente: Tribuna del Yaqui