Intento de FEMINICIDIO en Chiapas: Sujetos ATACAN con MACHETE a 2 mujeres; así los capturaron

Tapachula, Chiapas.- La tarde de este sábado 13 de diciembre de 2025, dos hombres fueron detenidos en inmediaciones de Tapachula, estado de Chiapas, luego de ser denunciados como presuntos responsables de un ataque con arma blanca, tipo machete, contra dos mujeres de origen guatemalteco. Debido a la gravedad de las lesiones de las víctimas, los sujetos fueron asegurados, de manera preliminar, por tentativa de feminicidio.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron ese mismo sábado en el cantón Pacayalito 2, donde las dos mujeres fueron agredidas con un machete. Las víctimas fueron identificadas como María del Rosario 'N', de 40 años, quien presentó una lesión en el rostro, y Carla Areli 'R', de 26 años, quien sufrió una herida en el brazo izquierdo.

#Seguridad | Colectivo de Ciudad Obregón confirma hallazgo sin vida de Abril Abigail Braw Valenzuela, joven de Cajeme uD83DuDEBAuD83DuDD4A?https://t.co/wqQSGrZtds — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Tras el ataque, vecinos alertaron a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, lo que permitió la llegada de agentes de la Policía Municipal, así como de paramédicos de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria a las mujeres debido a la severidad de las lesiones.

Víctimas fueron trasladadas a hospital de Tapachula

Luego de recibir los primeros auxilios en el lugar, ambas mujeres fueron trasladadas al Hospital General de Tapachula, donde permanecen bajo observación médica. A la fecha de publicación de esta nota, no se ha informado oficialmente sobre su estado de salud actualizado, aunque se confirmó que las lesiones fueron provocadas por un arma blanca tipo machete.

Debido a la naturaleza del ataque, personal médico dio aviso a las autoridades ministeriales para el seguimiento legal correspondiente. Posteriormente, elementos del Grupo de Reacción Inmediata (GERI) de la Policía Municipal de Tapachula, en coordinación con otras corporaciones de seguridad, desplegaron un operativo en la zona, logrando la detención de dos hombres presuntamente implicados en la agresión.

#Seguridad | Ya son ocho días de ausencia: Angustia en Ciudad Obregón por desaparición de Andrés Ismael uD83DuDEA8https://t.co/utD1g4sYfv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Distrito Fronterizo, donde enfrentarán cargos por tentativa de feminicidio, lesiones y los delitos que resulten conforme avance la investigación. Las pesquisas por este crimen continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui