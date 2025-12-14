La búsqueda acabó: Fue hallado sin vida Luis Arturo, hombre desaparecido en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- A través de su página oficial de Facebook, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora confirmó la localización sin vida de Luis Arturo Sortillón Camarena, un hombre de 34 años de edad que había sido reportado como desaparecido en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, Sonora. El hoy occiso contaba con una ficha de búsqueda activa que fue emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora el pasado martes 9 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, Luis Arturo fue visto por última vez el pasado 2 de diciembre del presente año en la colonia Urbi Villa, ubicada en el sector poniente de la localidad. A pesar del reporte sobre su fallecimiento, hasta el momento se desconocen las circunstancias y el lugar exacto en el que fue encontrado el individuo, por lo que se espera un informe oficial por parte de las autoridades competentes en las próximas horas.

Nos unimos a la pena de la familia Sortillón Camarena, ya que lamentablemente Arturo ha sido localizado sin vida", se puede leer en la publicación que compartió la agrupación civil Madres Buscadoras de Sonora el sábado 13 de diciembre a través de sus redes sociales.

Sortillón Camarena era descrito como una persona de tez blanca, cabello castaño oscuro, corto y ondulado, además se informó que tenía ojos cafés y medianos. Con respecto a sus señas particulares, la Comisión de Búsqueda detalló presentaba un tatuaje en el brazo derecho con la imagen de un rosario acompañado del nombre 'Martha', así como un tatuaje en el brazo izquierdo con la figura de una pantera y el nombre 'Sonia'.

Los familiares de Luis Arturo Sortillón Camarena fueron notificados sobre el hallazgo de su ser querido para que realicen el trámite correspondiente y reciban su cuerpo, para posteriormente cumplir con los respectivos servicios funerarios. Al momento de la publicación de esta nota, ni la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora ni la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se han pronunciado al respecto de este caso.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a LUIS ARTURO SORTILLON CAMARENA.

Cualquier información, al teléfono:

-66222297369

La información será usada de manera anónima.#desaparecidos#ComisiónDeBúsqueda#Sonora #Cajeme pic.twitter.com/gBF7k4IL7Z — Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) December 9, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui