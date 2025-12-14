Le dan 37 años de prisión por asesinato del gerente del Mamita's Beach en Playa del Carmen

Playa del Carmen, Quintana Roo.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó la resolución judicial emitida contra Luis Gustavo Jiménez Juárez, quien fue hallado culpable del delito de homicidio calificado. La autoridad judicial determinó una pena de 37 años y 6 meses por su participación directa en los hechos donde murió Federico Mazzoni, ciudadano de origen argentino que se desempeñaba como gerente del establecimiento Mamita's Beach Club, localizado en el municipio de Solidaridad.

Además de la condena en prisión, la sentencia estipula sanciones económicas específicas como medida punitiva y resarcitoria. Jiménez Juárez deberá cubrir una multa que asciende a 216 mil 495 pesos. Asimismo, el juez ordenó el pago de 864 mil 350 pesos por concepto de reparación del daño material, monto destinado a compensar las afectaciones del delito cometido. Los hechos se remontan al 25 de enero de 2022, en las instalaciones del mencionado club de playa, situado en la calle 28 de Playa del Carmen.

Según la reconstrucción de los eventos presentada por la Fiscalía, el sentenciado arribó al lugar en compañía de otros tres sujetos identificados como Enrique D., Miguel U. y Paúl N. El grupo solicitó hablar con el gerente del lugar, Federico Mazzoni, de 47 años de edad. La investigación oficial detalla que, tras el contacto inicial, dos de los involucrados condujeron a la víctima hacia el área de los sanitarios del establecimiento, donde se perpetró el homicidio.

Posteriormente, los agresores emprendieron la huida utilizando motocicletas acuáticas, una logística de escape que fue facilitada por el implicado Paúl N. Se determinó que Luis Gustavo Jiménez actuó como uno de los autores materiales durante la ejecución del crimen. Respecto al móvil del asesinato, las indagatorias de la Fiscalía apuntan a que el acto fue una represalia directa por parte de un grupo delictivo. La causa establecida sugiere que el ataque respondió a la colaboración del establecimiento al permitir la realización de un operativo policial dentro de sus instalaciones.

El proceso de investigación, que se ha extendido por más de dos años, reveló una estructura delictiva compuesta por al menos seis personas, incluyendo autores intelectuales y materiales. Las autoridades señalaron a dos personas, Andrés alias 'El Avispón' o 'El Henry' y Ana alias 'Doña María', como los presuntos autores intelectuales que ordenaron la ejecución. La cronología de las detenciones muestra un trabajo coordinado entre diversas instancias de seguridad.

Pocos días después del crimen, el 30 de enero de 2022, la administración de la FGE de aquel entonces reportó la captura de Enrique, Miguel y Paúl, quienes optaron por acogerse a un criterio de oportunidad procesal. Meses más tarde, en marzo, fue detenido Wilber U., alias 'El Molusco'. La captura del ahora sentenciado, Luis Gustavo Jiménez Juárez, se concretó en septiembre de 2022 en el Estado de Veracruz, gracias a la colaboración con la Policía de Investigación de dicha entidad.

Finalmente, el caso tuvo otro avance significativo el 29 de junio de 2023 con la aprehensión en Pachuca, Hidalgo, de Raúl Z., conocido como 'El Comandante Oso', por quien las autoridades ofrecían una recompensa, cerrando así el cerco sobre los diversos partícipes de este suceso.

Fuente: Tribuna del Yaqui