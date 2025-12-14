Lo atacaron en plena calle: Con arma corta, dan muerte a Héctor Manuel al poniente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este domingo 14 de diciembre de 2025 se reportó un ataque armado en el fraccionamiento Santa Rocío, ubicado en el sector poniente de Culiacán, Sinaloa, donde se suscitó el homicidio de una persona del sexo masculino. Los reportes preliminares indican que un grupo de gatilleros privaron de la vida a un hombre con disparos de arma corta en calles del citado asentamiento humano, generando una intensa movilización policíaca.

De acuerdo con información proporcionada por medios de comunicación locales, el hoy occiso fue identificado de forma preliminar como Héctor Manuel 'N.', de 44 años de edad, quien era originario de Navolato, pero tenía domicilio en la colonia en la que fue ultimado. Versiones extraoficiales indican que el individuo presentó impactos de arma de fuego en el cráneo, el abdomen y en las extremidades superiores, las cuales a la postre le causaron la muerte.

Según los datos, el reporte se registró a alrededor de las 3:30 de la tarde de este domingo, cuando las autoridades fueron informadas sobre una persona sin vida tirada en medio la calle Monte Tabor y Monte de Zin del fraccionamiento Santa Rocío, por lo que elementos de las distintas corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno se trasladaron al sitio para atender la denuncia. Al llegar, confirmaron el reporte al encontrar a la víctima sin vida", explicó el portal de noticias Los Noticieristas.

En el lugar de los hechos trascendió que ninguno de los vecinos o testigos se comunicó a las líneas de emergencias del 911, por lo que familiares de la víctima tuvieron que acudir al sector y solicitar el apoyo de las autoridades. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja Mexicana se presentaron en el área y confirmaron que el sujeto ya no tenía signos vitales, por lo que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y Ejército Mexicano acordonaron el perímetro.

Peritos de la Dirección General de Investigación Pericial realizaron los trabajos de campo, mientras que agentes de investigación cumplieron las primeras indagatorias sobre este nuevo asesinato registrado en la capital sinaloense. Una vez concluidas las pesquisas en la escena del crimen, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y luego será entregado a sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui