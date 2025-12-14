Lo golpearon brutalmente: Conductor de plataforma sufre violento intento de asalto en Zapopan

Zapopan, Jalisco.- La noche del sábado 13 de diciembre, un chofer de plataforma, de aproximadamente 40 años de edad, fue víctima de un violento intento de asalto en calles de la colonia Paseos del Sol, ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco. Los reportes preliminares indican que el atraco fue cometido por dos sujetos desconocidos; sin embargo, gracias la intervención de las autoridades se frustró el robo y se logró la detención de un presunto responsable.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, el afectado habría solicitado un servicio solicitado por dos hombres, aunque, al llegar a la intersección de las calles Pedro Simón la Place y Charrasquis, los supuestos pasajeros le propinaron una brutal golpiza al prestador de servicio. La agresión física se enfocó principalmente a la altura del rostro del conductor, a quien trataron de despojarlo de sus pertenencias.

Una patrulla de la Policía Municipal de Zapopan, misma que realizaba un recorrido de vigilancia habitual en la zona intervino para interrumpir el violento hurto. En ese momento, los uniformados se percataron de que el chofer solicitaba apoyo de forma desesperada. Al notar la presencia policial, los responsables, cuyas identidades por el momento se desconocen, emprendieron la huida del lugar a pie, aunque uno de ellos fue alcanzado.

#AlMomento Reportan un asalto con violencia a un chofer de Uber, en Pedro Simón la Place y Charrasquis, en colonia Paseos del Sol 3ra Sección, en Zapopan. Refieren que la persona afectada ya fue enviada a un hospital #GuardiaNocturna pic.twitter.com/DByk7QBbYr — Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) December 14, 2025

La acción policial fue inmediata. Aunque uno de los delincuentes logró escapar corriendo, de manera extraoficial se indicó que los elementos de Zapopan consiguieron la detención del otro agresor, poniendo fin a su intento de atraco", explicó la fuente anteriormente citada.

Paramédicos de la Cruz Verde Las Águilas acudieron al llamado y le brindaron los primeros auxilios a la víctima, a quien posteriormente trasladaron a un hospital cercano para recibir atención médica especializada. El detenido fue puesto a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica, mientras que la Fiscalía del Estado de Jalisco ya abrió la respectiva carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con el otro asaltante.

Fuente: Tribuna del Yaqui