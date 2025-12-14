Localizan fosa clandestina con restos humanos en Nogales; trabajan para identificar a la víctima

Nogales, Sonora.- Este domingo 14 de diciembre de 2025, el colectivo Madres Buscadoras de Nogales reportó el hallazgo de restos humanos durante una jornada de búsqueda que se realizó en la colonia Pueblitos, ubicada en el municipio fronterizo de Nogales, Sonora. La agrupación civil notificó a las autoridades correspondientes, quienes se encargaron de procesar el lugar y cumplir con el resto de las diligencias de ley.

De acuerdo con la publicación difundida a través de su página oficial de Facebook, el grupo de madre buscadoras indicó que se localizó una fosa clandestina con restos humanos, por lo que se dio aviso a las instancias competentes. Asimismo se informó que se mantienen a la espera de recibir información oficial para avanzar en la identificación de la persona localizada, con el propósito de poder contactar a una familia que enfrenta la desaparición de un ser querido.

En la búsqueda de hoy para Pueblitos localizamos una fosa con restos humanos, la cual las autoridades ya están procesando. Esperemos nos den información para dar con la identidad de la persona localizada el día de hoy. Agradecemos a quienes con sus llamadas anónimas nos ayudan a traer paz a más familias", se puede leer en el breve comunicado que compartió el colectivo de búsqueda.

El grupo Madres Buscadoras de Nogales hizo énfasis en que su labor no se enfoca en buscar culpables ni responsables, sino poder encontrar a cada una de las personas que cuentan con un reporte de desaparición. Finalmente, la agrupación exhortó a la ciudadanía a colaborar proporcionando cualquier información que sea de utilidad, poniendo a disposición el número telefónico 662 341 5616 para poder hacer un reporte de forma anónima.

Localizan cuerpo putrefacto en Hermosillo

En otro caso similar registrado el pasado domingo 7 de diciembre del presente año, integrantes del colectivo Madres Buscadoras de Sonora reportaron la localización de restos humanos en una zona de monte situada al poniente de la capital sonorense. El hallazgo lo confirmó Cecilia Flores, líder de la agrupación, quien indicó que se encontró cuerpo en avanzado estado de putrefacción a espaldas del Aeropuerto Internacional de Hermosillo.

Localizan cuerpo en avanzado estado de putrefacción a espaldas del aeropuerto de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui