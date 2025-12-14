Empalme, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos en torno a un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este domingo 14 de diciembre, en el que una persona del sexo femenino perdió la vida. El suceso tuvo lugar en un tramo de la carretera Federal 85, dentro del municipio de Empalme.

De acuerdo con el informe emitido por las autoridades, el reporte de emergencia sobre una persona atropellada fue recibido alrededor de las 2:04 horas. Elementos de seguridad y servicios de emergencia se trasladaron al punto señalado, ubicado específicamente a unos 500 metros al norte de la curva llamada La Palma, en las cercanías del ejido José María Morelos, popularmente conocido como La Atravezada.

Al arribar al sitio, el personal de seguridad encontró a una mujer tendida sobre la cinta asfáltica, quien fue revisada por paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron su muerte. Los primeros peritajes indican que la causa del deceso derivó de lesiones severas compatibles con un atropellamiento y posterior arrastre por parte de un vehículo automotor, del cual no se tienen datos precisos hasta el momento en el lugar de los hechos.

La víctima, quien hasta el cierre de esta nota no ha sido identificada, fue descrita como una mujer de complexión robusta, tez morena clara y estatura mediana. Al momento del accidente, vestía un pantalón de mezclilla azul y una sudadera del mismo tono. Estos detalles de la media filiación y la vestimenta han sido difundidos con el objetivo de facilitar su reconocimiento por parte de familiares o conocidos ante las autoridades correspondientes.

- La persona presenta lesiones compatibles con un atropellamiento y no golpes brutales como establece una página generadora de contenido



El caso fue tipificado inicialmente bajo la figura jurídica de homicidio culposo por accidente de tránsito. Personal de Servicios Periciales procesó la escena para recabar indicios que permitan establecer la mecánica del accidente. La Fiscalía de Sonora mantiene abiertas las indagatorias para localizar al conductor o vehículo involucrado y deslindar las responsabilidades legales que resulten de este lamentable suceso vial.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora