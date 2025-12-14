Mujer pierde el control de su vehículo y sufre FATAL accidente en Monterrey: Murió al instante

Monterrey, Nuevo León.- La mañana de este domingo 14 de diciembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Nuevo León (NL), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en el municipio de Monterrey, luego de que se reportara un aparatoso accidente vehicular. Este siniestro, por desgracia, dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades neolonesas, los hechos ocurrieron este domingo 14 de diciembre, minutos después de las 07:00 horas, en el cruce de la avenida De los Astros y la calle Centro Norte, dentro de la colonia Barrio Santa Isabel. En ese punto, una mujer que conducía un automóvil particular habría perdido el control de la unidad mientras circulaba por la zona.

#Seguridad | Colectivo de Ciudad Obregón confirma hallazgo sin vida de Abril Abigail Braw Valenzuela, joven de Cajeme uD83DuDEBAuD83DuDD4A?https://t.co/wqQSGrZtds — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Las primeras indagatorias señalan que, en un momento, la conductora intentó frenar el automotor; sin embargo, presuntamente aceleró de manera involuntaria, lo que provocó que el coche saliera de la carpeta asfáltica y terminara impactándose contra un árbol ubicado a un costado de la vialidad. El accidente fue de tal magnitud que la mujer, conductora, perdió la vida de forma casi instantánea en el lugar.

En el carro viajaba una segunda persona, quien resultó con diversas lesiones tras el impacto. Testigos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que acudieron al sitio le brindaron atención prehospitalaria a la sobreviviente, sin embargo, debido a la severidad de sus lesiones, la trasladaron a un hospital cercano, donde quedó bajo observación médica.

#Seguridad | Ya son ocho días de ausencia: Angustia en Ciudad Obregón por desaparición de Andrés Ismael uD83DuDEA8https://t.co/utD1g4sYfv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Por otra parte, la víctima mortal fue identificada de manera preliminar como una mujer de aproximadamente 30 años de edad, aunque las autoridades no proporcionaron mayores datos generales. Elementos de la Policía de Monterrey procedieron a acordonar el área para facilitar las labores de auxilio y evitar riesgos a otros automovilistas. Más tarde, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios y las diligencias correspondientes en el lugar del accidente.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

Fuente: Tribuna del Yaqui