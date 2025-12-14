Mujer queda herida de gravedad tras ser golpeada y baleada por su propio marido en Cadereyta

Cadereyta, Nuevo León.- Durante la madrugada de este sábado 13 de diciembre de 2025, una mujer resultó gravemente lesionada tras ser golpeada y ser atacada a balazos en la comunidad de La Nutria, a unos 30 kilómetros al suroriente de la cabecera municipal de Cadereyta, Nuevo León. Elementos de la Policía Municipal efectuaron la detención del presunto agresor, mientras que la fémina tuvo que ser trasladada a un nosocomio de la localidad.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos ocurrieron durante las primeras horas del sábado, cuando se registró un caso de violencia intrafamiliar en el mencionado sector que dejó como saldo a una fémina, identificada como María del Carmen Ramírez, de 56 años de edad, en condiciones delicadas de salud. Trascendió que la víctima presenta una herida de bala en la espalda y diversos traumatismos a causa de la agresión.

Derivado de este brutal ataque, policías municipales efectuaron el arresto del supuesto responsable, quien fue identificado como Manuel 'N.', de 62 años. De forma preliminar se reportó que el sujeto fue detenido en el mismo hospital en el que fue internada su esposa, ya que el mismo la trasladó a bordo de su camioneta. Hasta el momento no se han revelado mayores datos sobre los motivos que llevaron al sexagenario a actuar de esta manera.

Mujer es golpeada y baleada por su esposo en Cadereyta, Nuevo León.

¿Qué dice la ley sobre este tipo de casos?

Este tipo de casos, según la fuente citada anteriormente, en el estado de Nuevo León se tipifica una agresión contra una pareja sentimental como violencia familiar, un delito que abarca mucho más que los golpes. La ley considera violencia cualquier acción u omisión que cause daño físico, psicológico, sexual, económico o patrimonial dentro de una relación afectiva, ya sea entre cónyuges, concubinos o exparejas.

Aquella persona que incurre en este tipo de conductas podría recibir penas de prisión que van, en términos generales, de dos a seis años, además de multas y la obligación de someterse a tratamientos psicológicos o de rehabilitación. De igual manera, la autoridad competente tiene la facultad de ordenar que el responsable cubra los gastos médicos y terapéuticos de la víctima.

