Reportan choque entre motociclista y automóvil al oriente de Ciudad Obregón; hay dos víctimas

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante el transcurso de la noche del sábado 13 de diciembre de 2025 se reportó un accidente de tránsito en el sector oriente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde dos personas resultaron lesionadas. En el percance vial participaron la conductora de un vehículo particular y un repartidor motociclista de una plataforma digital, por lo que se movilizaron elementos policíacos y personal médico.

De acuerdo con un informe preliminar, el incidente automovilístico se registró alrededor de las 12:30, cuando una mujer, quien conducía un automóvil Nissan March, color gris y modelo reciente, presuntamente no respetó la preferencia de paso y le cortó circulación al tripulante de la unidad ligera al intentar incorporarse a la avenida No Reelección desde la calle San Franciscanos, en las inmediaciones de la colonia Las Haciendas.

Derivado de la colisión, la automovilista y el motociclista, cuyas identidades por el momento se desconocen, resultaron lesionados, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al sitio para brindarles atención prehospitalaria y posteriormente realizaron el traslado de las víctimas hacia diferentes hospitales de la región. Hasta la publicación de esta nota periodística no se tiene información sobre el estado de salud de los involucrados.

Por su parte, elementos del Departamento de Tránsito Municipal también hicieron acto de presencia en el lugar para encargarse del peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades, es por ello que la circulación vehicular se vio parcialmente afectada mientras se cumplían con las pesquisas de ley. Además se determinó que los vehículos implicados sufrieron daños materiales de consideración.

Se registra choque en la colonia Las Haciendas, al oriente de Ciudad Obregón.

Aumentan accidentes en temporada decembrina

El comandante de Tránsito Municipal, Luis Rey Chávez, confirmó un aumento importante en el número de accidentes de tránsito, pues en lo que va del mes de diciembre se han registrado al menos 56 percances viales en Cajeme, lo que contrasta con la cifra que se reportó el mes pasado. El mando policíaco indicó que entre las principales causas se encuentran el exceso de velocidad y el hacer caso omiso a los respectivos señalamientos de tránsito.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web uD83DuDC49 https://t.co/R3RJXUYWal pic.twitter.com/KgmhntKZa7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui