Se desata balacera dentro de bar en Tijuana; reportan dos personas muertas y tres detenidas

Tijuana, Baja California.- Durante las primeras horas de este domingo 14 de diciembre, se registró un hecho violento en la ciudad de Tijuana, Baja California, que resultó en la muerte de dos personas. El crimen tuvip lugar en el establecimiento comercial denominado Siete Copas, un conocido bar situado sobre el bulevar Gustavo Díaz Ordaz, una de las arterias viales con mayor flujo vehicular y actividad comercial en la ciudad fronteriza.

De acuerdo con los reportes emitidos por las autoridades locales, el suceso se desencadenó cuando un grupo de individuos arribó al inmueble. A pesar de que el local operaba con protocolos de seguridad, como personal de vigilancia en el acceso principal y sistemas de monitoreo por video, los agresores lograron vulnerar estos filtros. Según la información recabada, los sujetos intimidaron a los guardias privados mediante el uso de armamento para forzar su entrada al recinto.

Una vez en el interior, se produjeron detonaciones que alertaron a la clientela presente, lo que provocó el desalojo del lugar a través de las salidas de emergencia. Fueron los propios testigos quienes contactaron a los servicios de emergencia para reportar la situación. Al sitio acudieron unidades de la Policía Municipal de Tijuana y paramédicos de la Cruz Roja, quienes iniciaron las labores de atención prehospitalaria.

En la escena, los socorristas confirmaron el deceso de una mujer de aproximadamente 35 años de edad. Asimismo, se brindó atención a un hombre de alrededor de 22 años, quien presentaba una herida grave por impacto de bala en la cabeza. Aunque fue estabilizado y trasladado de urgencia a un hospital cercano, el personal médico notificó su fallecimiento minutos después de su ingreso debido a la gravedad de las lesiones.

Durante el procesamiento de la escena del crimen, peritos forenses localizaron diversos casquillos percutidos, correspondientes presuntamente a un fusil de asalto. Además, en el área del estacionamiento fue recuperada el arma de fuego que se presume fue utilizada en el ataque, la cual fue abandonada por los agresores en su huida. Como respuesta, las corporaciones de seguridad desplegaron un operativo de búsqueda y contención en la zona.

Una mujer y un hombre perdieron la vida durante un ataque armado registrado al interior del bar Siete Copas. #Tijuanahttps://t.co/0F8xn1l4Zl pic.twitter.com/Ncq1einYZV — HIPTEX (@HiptexNews) December 14, 2025

Esta acción permitió la localización y detención de tres hombres señalados como presuntos responsables del ataque. Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente, mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California ha tomado control de la carpeta de investigación para esclarecer los móviles del crimen y determinar la situación jurídica de los implicados.

Fuente: Tribuna del Yaqui