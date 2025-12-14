Se registra choque entre dos motociclistas al sur de Mazatlán; un menor muere de forma trágica

Mazatlán, Sinaloa.- La noche del sábado 13 de diciembre de 2025, un menor de edad perdió la vida tras un accidente vial en el que se vieron implicadas dos motocicletas sobre la Carretera Internacional México 15, a la altura de la colonia El Castillo, ubicada en el sector sur de Mazatlán, Sinaloa. El fatal choque dejó un adolescente muerto y otro lesionado, a quien señalan como presunto responsable de ocasionar el percance vial.

De acuerdo con información recabada por el portal de noticias Línea Directa, el incidente se registró a las 23:30 horas aproximadamente, cuando dos motociclistas transitaban por el carril de norte a sur. Fue en ese momento que el señalado le cortó circulación al tripulante de la otra unidad ligera que le salió al paso de entre medio del muro de concreto. El fuerte impacto provocó que los involucrados salieran proyectados contra el asfalto y la estructura que separa los carriles de la rúa.

Se informó que el otro joven que iba de acompañante pudo levantarse y se puso a salvo a la orilla de la carretera para evitar ser arrollado por alguno de los vehículos que circulaban en ese momento. El motociclista que presuntamente provocó el accidente también resultó lesionado y quedó en el asfalto. Algunos vecinos, que habitan a unos metros de la carretera, se dieron cuenta del percance y, con la luz de sus móviles, advertían a los conductores que redujeran la velocidad", detalló el medio actualmente citado.

Vecinos del sector y automovilistas que se desplazaban por ahí dieron aviso a las líneas de emergencia del 9-1-1, por lo que paramédicos de Bomberos Veteranos, con base de operaciones en El Castillo, se movilizaron hacia la ubicación y se acercaron con el joven que se golpeó fuertemente contra el muro de contención, identificado por sus familiares como Diego Noé, de 15 años de edad, confirmando que ya no contaba con signos vitales.

Asimismo se le brindaron los primeros auxilios al otro involucrado, identificado como Jorge 'N.', de 37 años, quien requirió ser trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada por las lesiones que sufrió. Elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, acudieron para determinar las causas del accidente, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las diligencias correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui