Sólo tenía 21 años: Fallece conductor tras aparatosa volcadura en una carretera de Nuevo León

García, Nuevo León.- La mañana de este domingo se reportó un trágico accidente automovilístico sobre la carretera Monterrey-Saltillo, en las inmediaciones del municipio de García, Nuevo León, en donde el conductor de una camioneta perdió la vida tras sufrir una aparatosa volcadura. Los primeros reportes indican que el hoy occiso, de aproximadamente 21 años de edad, perdió el control del volante, salió del camino y terminó a un costado del camino, entre la maleza y un terreno rocoso.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, el percance vial tuvo lugar sobre el arroyo El Ranchero, a la altura del kilómetro 46, lugar en el que se encontró sin vida al masculino. El fallecido se encontraba en el exterior de la camioneta Explorer, color negra y con placas FCP-580-D, recostado sobre el pavimento. De forma preliminar se identificó a la víctima mortal como Esteban Cota de Jara, de 21 años.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial qué provocó la volcadura, aunque no se descarta el exceso de velocidad o la pérdida de control del vehículo como posibles causas del accidente. Personal de Protección Civil de Nuevo León confirmaron que el individuo ya contaba con signos vitales, por lo que elementos de Fuerza Civil procedieron a acordonar el área para resguardar la escena y facilitar las labores de las autoridades.

Integrantes de Protección Civil de García también participaron en las labores y, durante las diligencias en el sitio, se registró el cierre parcial de la vialidad hasta que finalmente los Servicios Periciales se encargaron del levantamiento y traslado del cuerpo hacia el anfiteatro local, en donde se le practicarán las pruebas forenses y posteriormente será entregado a sus familiares. La investigación continúa para esclarecer las causas que derivaron en este fatal volcamiento.

Aproximadamente a las 10:40 horas, los socorristas y elementos policíacos concluyeron con las pesquisas en el lugar, sin que se reportaran más víctimas de este accidente. La camioneta fue retirada del lugar y la circulación se restableció de manera gradual. Autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y conducir con responsabilidad para evitar tragedias de este tipo.

