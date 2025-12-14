Someten a sujeto armado al sur de Ciudad Obregón: agredió a su propia madre y a policías

Ciudad Obregón, Sonora.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Cajeme efectuaron la detención de un individuo identificado como Obed 'N', luego de que se registrara un episodio de violencia doméstica en la zona sureste de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado viernes 12 de diciembre en una vivienda situada en la ampliación de la colonia El Rodeo.

Esto sucedió tras una llamada de emergencia al 911, la cual alertaba sobre una agresión en curso contra una mujer de la tercera edad. En respuesta al reporte, acudieron al sitio agentes adscritos a la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar (UMAV), división especializada en la protección de grupos vulnerables. Al arribar al domicilio señalado, los oficiales se entrevistaron con la víctima, quien solicitó el desalojo de su hijo de la propiedad.

Siguiendo los protocolos de actuación, los uniformados solicitaron verbalmente al sujeto que se retirara del lugar para garantizar la tranquilidad de la afectada. No obstante, el individuo hizo caso omiso a las indicaciones de la autoridad y adoptó una actitud hostil. La situación escaló cuando el hombre, en un intento de evitar el desalojo y resistirse al arresto, se armó con dos cuchillos y una solera afilada tipo machete.

Con dichas armas punzocortantes, intentó agredir a los efectivos municipales, comprometiendo la seguridad tanto de los oficiales como de los habitantes del inmueble. Ante la amenaza, los agentes procedieron a aplicar técnicas de control para neutralizar al agresor, logrando desarmarlo y colocarle los candados de mano sin que se reportaran heridos de gravedad. Posteriormente, el sujeto fue trasladado para su certificación médica y registro.

Las armas punzocortantes que fueron aseguradas

Obed 'N' quedó recluido en las celdas preventivas de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y fue puesto a disposición del Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica. Se prevé que enfrente cargos relacionados con el delito de violencia familiar, así como delitos cometidos contra funcionarios públicos debido al ataque directo contra los agentes de la ley.

Fuente: Tribuna del Yaqui