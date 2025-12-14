Tenía solo 10 años: Tras horas de búsqueda, hallan muerto a niño desaparecido en Chiapas

Unión de Juárez, Chiapas.- La mañana de este sábado 13 de diciembre de 2025, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Chiapas desplegaron un amplio operativo en inmediaciones del municipio de Unión Juárez, luego de que se reportara el hallazgo sin vida de un menor de edad. El ahora fallecido, identificado como Alexis Ch. R., de solo 10 años, había sido reportado como desaparecido desde el día anterior, en la región Alta del Soconusco.

De acuerdo con información preliminar, los hechos ocurrieron este sábado 13 de diciembre, durante las primeras horas del día, sobre la carretera Ramal–Unión Juárez, donde fue localizado el cuerpo del niño tras varias horas de búsqueda. Según lo relatado por la familia de la víctima, Alexis había sido visto por última vez el viernes 12 de diciembre, cuando salió de su domicilio con dirección al río San Juan.

Alexis salió de casa el pasado viernes y no volvió. Foto: Facebook

Tras la denuncia por la desaparición, se activó un operativo de búsqueda en el que participaron elementos de Protección Civil municipal, así como integrantes de la sociedad civil, mototaxistas, guías turísticos y ejidatarios de la zona, quienes recorrieron caminos rurales, tramos carreteros y áreas cercanas al afluente, sin resultados positivos durante las primeras horas.

La búsqueda se intensificó la mañana de este sábado con recorridos más amplios, hasta que el menor fue localizado; sin embargo, ya no presentaba signos vitales. Es descubrimiento generó movilización inmediata de corporaciones de seguridad, quienes procedieron a acordonar el área para preservar la escena.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal, así como personal de la Dirección General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chiapas (FGE), quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Posteriormente, fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre este lamentable caso en Chiapas.

Familiares de la víctima señalaron que el menor vestía ropa deportiva de color gris y sandalias azules, además de portar una camisa de la Escuela Primaria del Estado 'Joaquín Miguel Gutiérrez', institución donde cursó sus estudios de nivel básico. Sin embargo, señalaron desconocer las causas de la desaparición, así como quién o quienes serían los responsables de su muerte. Las pesquisas por este hecho continuarán.

