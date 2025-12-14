Tragedia en Sonora: Muere Silvia, madre buscadora sin lograr encontrar a su hijo desaparecido

Hermosillo, Sonora.- El colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora confirmó el fallecimiento de Silvia Rodríguez, madre buscadora que murió sin haber logrado localizar a su hijo desaparecido, una lucha que mantuvo de manera incansable hasta el final de su vida y que se convirtió en el eje de su día a día. El hecho generó gran consternación en las redes sociales, donde cientos expresaron su más sentido pésame al grupo de mujeres.

A través de un pronunciamiento público hecho el pasado sábado 13 de diciembre de 2025, el colectivo expresó su profundo pesar por la partida de su compañera, a quien describieron como una mujer comprometida, fuerte y solidaria, que jamás dejó de alzar la voz ni de participar en las jornadas de búsqueda, pese al desgaste físico y emocional que implica la desaparición de un ser querido.

Tragedia en Sonora: Fallece Silvia, madre buscadora; no logra encontrar a su hijo desaparecido

"Con profundo respeto le damos nuestro más sentido pésame a la familia de nuestra compañera Silvia, otra mamá que se nos adelanta sin encontrar a su hijo desaparecido", señalaron las Buscadoras Por La Paz Sonora, al tiempo que reiteraron su promesa de continuar con la búsqueda de su hijo, tal como se lo aseguraron en vida. "Seguiremos buscando con todo el amor", expresaron.

La muerte de Silvia Rodríguez vuelve a visibilizar la dura realidad que enfrentan las madres buscadoras en Sonora y en todo el país, quienes, ante la falta de respuestas claras y efectivas por parte de las autoridades, se organizan en colectivos para rastrear terrenos, fosas clandestinas y zonas de difícil acceso, impulsadas únicamente por la esperanza de encontrar a sus hijos.

En Sonora, decenas de mujeres han asumido el papel de investigadoras, rastreadoras y defensoras de derechos humanos, enfrentando riesgos constantes y un profundo desgaste emocional, muchas veces sin apoyo institucional suficiente. Algunas, como Silvia Rodríguez, parten sin conocer el paradero de sus seres queridos, dejando inconclusa una búsqueda que se hereda a sus compañeras. El colectivo reiteró su solidaridad con la familia de Silvia y pidió fortaleza para sobrellevar la pérdida, al tiempo que reafirmó su compromiso de no abandonar ninguna búsqueda.

Fuente: Tribuna del Yaqui