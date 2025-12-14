Tras golpear a sus hijas, intenta ASESINAR a dos POLICÍAS estatales en Ciudad Obregón; Israel 'N' es vinculado a proceso

Ciudad Obregón, Sonora.- Por intentar asesinar a dos agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y ejercer violencia en contra de sus dos hijas, es que Israel 'N' fue vinculado a proceso por los delitos de tentativa de homicidio y violencia familiar en hechos que tuvieron lugar en Ciudad Obregón.

De acuerdo con la información compartida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), lo anterior sucedió el pasado lunes 8 de diciembre de 2025 en un domicilio de la colonia Cajeme, donde Israel 'N' ejerció violencia física, verbal y psicológica contra sus hijas, causándoles lesiones que tardan menos de 15 días en sanar.

Israel 'N' fue vinculado a proceso tras golpear a sus hijas e intentar asesinar a dos policías estatales

Después de eso, alrededor de las 19:00 horas del mismo día, Israel 'N' se trasladó a la vía pública del mismo sector, donde presuntamente atacó con un cuchillo a dos elementos de la PESP, realizando múltiples intentos de lesión dirigidos al cuello. La agresión no se consumó, ya que uno de los agentes de la PESP, mujer logró esquivar el ataque y efectuar un disparo disuasivo al suelo con su arma de cargo, evitando un resultado fatal.

Los hechos fueron considerados por la autoridad judicial como conductas de alto riesgo que vulneran tanto la integridad familiar como la vida de servidores públicos en ejercicio de sus funciones y, tras presentadas las pruebas, se logró la vinculación a proceso de Israel 'N'. La FGJES reiteró su compromiso de actuar con firmeza ante hechos de violencia que ponen en peligro a las familias y a quienes trabajan por la seguridad pública.

Vinculan a Jordan Alán 'N' por violencia familiar

En otros hechos similares, que también tuvieron lugar en Ciudad Obregón, la FGJES obtuvo la vinculación a proceso de Jordan Alán 'N', de 34 años, por el delito de violencia familiar cometido de forma reiterada en perjuicio de su exconcubina. Las investigaciones de la FGJES determinaron que los actos de agresión ocurrieron en distintos momentos durante 2025, todos ellos en un entorno doméstico donde la víctima se encontraba en una posición de vulnerabilidad respecto del imputado.

De acuerdo con los datos de prueba, entre el 11 y 12 de abril, en un domicilio de la comunidad colonia Antonio Rosales, el imputado ejerció violencia psicológica al reclamarle insistentemente el uso del teléfono y amenazarla con un bate de aluminio, generando un ambiente intimidatorio y de control sobre la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui