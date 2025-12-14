Violencia en Hermosillo: Hallan en baldío a hombre sin vida y con heridas de arma blanca

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de seguridad pública de Hermosillo abrieron una carpeta de investigación tras confirmarse el hallazgo de una persona del sexo masculino sin vida durante las primeras horas de ayer sábado 14 de diciembre. El suceso tuvo lugar en un predio de terracería ubicado en el sector surponiente de la capital sonorense. El reporte indica que los hechos se registraron aproximadamente a las 05:50 horas.

En ese momento se alertó a las corporaciones sobre la presencia de un cuerpo en la intersección del Bulevar Antonio Quiroga y la calle Casimiro Estrada Bustamante, en las inmediaciones de la colonia Las Minitas. Como primeros respondientes, acudieron al lugar agentes de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP). Al arribar, los oficiales procedieron a asegurar el perímetro tras confirmar que la víctima ya no contaba con signos vitales.

Según la inspección en la escena, el cuerpo presentaba heridas visibles en la región del cuello y el tórax, presuntamente ocasionadas por un objeto punzocortante. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada. Sin embargo, se proporcionaron características físicas para facilitar su identificación: se trata de un hombre de tez morena clara, complexión robusta y una estatura aproximada de 1.80 metros, cuya edad se estima entre los 35 y 40 años.

Posteriormente, personal de Servicios Periciales y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se presentaron en el sitio para realizar el procesamiento de la escena y la recolección de indicios. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la realización de la necropsia de ley que determinará las causas exactas del deceso y continuar con los trámites legales correspondientes.

Las autoridades iniciaron una onvestigación por este nuevo hallazgo

Fuente: Tribuna del Yaqui