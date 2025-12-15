Arrollan a dos policías estatales en carretera de Sinaloa; los responsables fueron detenidos

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este sábado 13 de diciembre, se registró un accidente vial en la salida norte de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, que resultó en la hospitalización de dos elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) y la detención de dos civiles. Los hechos ocurrieron poco después de las 11:00 horas en medio de un operativo de seguridad y vigilancia instalado sobre la carretera federal México 15.

El suceso tuvo lugar la altura del puente que conecta con el Seminario Diocesano, en las inmediaciones de la imagen de San Judas Tadeo y el sector conocido como la gasolinera El Rosal Enfermo, muy cerca del poblado El Limón de los Ramos, perteneciente a la sindicatura de El Tamarindo. En este punto, los agentes mantenían un filtro de revisión vehicular que operaba en ambos sentidos de la vialidad federal.

De acuerdo con la información oficial y los datos recabados, los uniformados marcaron el alto a un automóvil compacto de la marca Chevrolet Beat de color gris, en el que viajaban dos hombres procedentes de la zona norte. Sin embargo, el conductor del vehículo hizo caso omiso a las indicaciones de detenerse para la inspección. Al no respetar el señalamiento, la unidad continuó su marcha y atropelló a los dos oficiales que se encontraban sobre la carpeta asfáltica.

Tras el impacto inicial contra los policías, el conductor del automóvil perdió el control del volante, lo que provocó que la unidad saliera de la carretera y cayera en un canal lateral ubicado en la zona del operativo. Debido a este accidente, uno de los ocupantes del vehículo civil también resultó lesionado debido a la fuerza del golpe al salir del camino. De inmediato se activaron los protocolos de emergencia.

Al sitio arribaron paramédicos para brindar los primeros auxilios a los agentes, quienes, según reportes iniciales, presentaron posibles fracturas en diversas partes del cuerpo y fueron trasladados de urgencia a un hospital en Culiacán para recibir atención médica. El civil lesionado también requirió traslado médico, permaneciendo bajo custodia policial. La zona fue resguardada por elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

El automóvil implicado fue remolcado tras el accidente

El resto de los tripulantes del Chevrolet Beat fueron asegurados en el lugar y puestos a disposición de las autoridades competentes. Las instancias judiciales abrieron una carpeta de investigación para determinar las circunstancias exactas del hecho y esclarecer si el atropellamiento fue producto de un accidente por pérdida de control o una acción intencional para evadir el punto de control.

Fuente: Tribuna del Yaqui