Arrollan a motociclista frente a un tianguis al oriente de Ciudad Obregón y termina en el hospital

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la tarde del domingo 14 de diciembre de 2025, un motociclista resultó lesionado tras un accidente de tránsito registrado a la altura del fraccionamiento Linda Vista, ubicado en el sector oriente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Los reportes preliminares indican que el tripulante de la unidad ligera fue embestido por un vehículo particular, lo cual dejó como saldo daños materiales y una persona herida.

De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 18:30 horas, cuando el conductor de un automóvil Nissan Altima, color gris y modelo atrasado, presuntamente le cortó circulación al ocupante de la motocicleta al intentar incorporarse para dar vuelta sobre la avenida No Reelección, a pesar de que tenía preferencia de paso. El impacto ocurrió en la parte trasera del carro, dejando a la víctima con una lesión en la pierna.

El afectado fue identificado preliminarmente como Rogelio, de 34 años de edad, quien requirió recibir atención médica. Paramédicos de Cruz Roja Mexicana se trasladaron al lugar de los hechos, justo en donde se coloca un tianguis, para brindarle los primeros auxilios al motociclista lesionado. Luego de las atenciones prehospitalarias, el individuo fue trasladado a bordo de una ambulancia a un hospital cercano de la localidad.

Por su parte, agentes del Departamento de Tránsito Municipal se presentaron en el sitio para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades en el caso. Las personas que se involucraron en el incidente automovilístico quedaron a disposición de la autoridad competente, esto para rendir su respectiva declaración. Cabe mencionar que el automóvil quedó con severos daños materiales en su parte trasera.

Accidente al oriente de Ciudad Obregón, Sonora, deja a un motociclista lesionado.

Aumentan accidentes en temporada decembrina

El comandante de Tránsito Municipal, Luis Rey Chávez, confirmó un aumento importante en este tipo de percances y en lo que va del mes de diciembre se han registrado al menos 56 accidentes de tránsito en Cajeme, lo que contrasta con la cifra que se reportó el mes pasado. El mando policíaco indicó que entre las principales causas se encuentran el exceso de velocidad y el no respetar los respectivos señalamientos de tránsito.

