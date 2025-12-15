Asesina a su propio hijo en discusión doméstica; lo detienen horas después en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Durante la medianoche de este pasado domingo 14 de diciembre de 2025, un hombre asesinó a su propio hijo, de 30 años de edad, durante una disputa familiar registrada en el municipio de Irapuato, Guanajuato. De acuerdo con información extraoficial, los hechos ocurrieron en la calle Abedul, esquina con Jabalí, en la colonia Ganadera, donde una discusión doméstica terminó por convertirse en una tragedia.

Al parecer, fue la esposa de la víctima quien realizó una llamada al número de emergencias 911 para reportar que su propio suegro le había disparado a su pareja; sin embargo, lo más impactante del caso es que, tras perpetrar el crimen, el presunto responsable se dio a la fuga y no fue detenido sino hasta la mañana de este lunes 15 de diciembre de 2025. Cabe señalar que hasta el momento se desconoce si será sentenciado por estos hechos.

Lo anterior debido a que el joven, lamentablemente, pese a que paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar, únicamente pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales. De igual forma, a pesar de esta confirmación y con la esperanza de salvarle la vida, sus familiares lo trasladaron a un hospital particular, donde se corroboró la versión de los socorristas. En este medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización que se genere.

La violencia en la entidad no da tregua, pues en el mismo municipio, pero durante la noche del sábado 13 de diciembre, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Pedro de Arteaga, tras ser asaltado cerca de una ladrillera. Todo comenzó alrededor de las 21:00 horas, cuando fue interceptado por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta; el error del occiso fue resistirse al robo, lo que derivó en que le quitaran la vida.

Antes de su fatídico final, la víctima corrió por varios metros sobre la calle principal; sin embargo, no logró avanzar mucho debido a que las detonaciones le provocaron heridas mortales. Vecinos de la zona, ubicados entre las calles Principal y Libramiento Norte, escucharon los disparos y se comunicaron con el número de emergencias 911, por lo que minutos más tarde arribaron unidades de la Policía Municipal, cuyos elementos confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales.

