Caen ocho integrantes de red de secuestro y extorsión en Jalisco; tres son menores de edad

Tlaquepaque, Jalisco.- La Fiscalía del Estado de Jalisco comunicó este lunes que, en seguimiento a un caso de secuestro, se realizó la ejecución de un operativo en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. Las acciones, encabezadas por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones, culminaron con la detención de ocho personas y el aseguramiento de diversos indicios en un inmueble ubicado en la colonia La Llave.

El origen de estas diligencias se remonta a una denuncia presentada el pasado 10 de septiembre. Según los registros de la dependencia, el caso presenta antecedentes complejos, dado que la víctima, tras ser liberada mediante el pago de un rescate, continuó siendo objeto de hostigamiento. Los delincuentes presuntamente realizaron nuevas exigencias económicas vía telefónica, lo que configuró el delito de extorsión. En relación con estos hechos previos, las autoridades ya habían procedido a la detención de un hombre y una mujer el 24 de septiembre.

Dando continuidad a las labores de inteligencia y seguimiento, el Ministerio Público logró identificar a los presuntos autores intelectuales del secuestro, obteniendo las respectivas órdenes de aprehensión y la autorización judicial para inspeccionar el domicilio en cuestión el pasado 8 de diciembre. Durante la acción, elementos de la Policía de Investigación localizaron a Jazbeck Michelle 'N' y Gilberto 'N', cuyas características físicas y datos coincidían plenamente con las personas requeridas por la autoridad judicial.

Asimismo, en el lugar de los hechos se encontraban otros tres adultos identificados como Axel Yael 'N', Jared Magdiel 'N' y Carlos Manuel 'N'. A estos individuos se les detuvo tras el hallazgo de material con características propias de estupefacientes, un arma de fuego y cartuchos útiles, elementos que fueron integrados como evidencia. El operativo también involucró el resguardo de tres menores de edad que se hallaban dentro de la vivienda al momento del cateo.

Siguiendo los lineamientos legales para la protección de los derechos de la infancia, los menores quedaron sujetos a los protocolos correspondientes mientras se define su situación. La Fiscalía de Jalisco reiteró que las investigaciones se mantienen activas con el propósito de esclarecer la totalidad de los hechos, determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

