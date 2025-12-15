Caen seis en campamento clandestino; investigan su vínculo con coche bomba de Michoacán

Colima, Colima.- Como resultado da una acción de seguridad implementada en la región occidente del país, las autoridades del Estado de Colima confirmaron este lunes la detención de seis individuos y el aseguramiento de un campamento clandestino. El operativo, realizado en la comunidad de Chamila, perteneciente al municipio de Ixtlahuacán, se focalizó en los límites territoriales con el Estado de Michoacán, una zona que ha sido objeto de vigilancia prioritaria en las últimas semanas.

La acción fue ejecutada mediante un esfuerzo conjunto que involucró a efectivos de la Comandancia de la V Región Militar y la 20ª Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional y agentes de las fuerzas estatales. Durante la incursión en el predio, los uniformados lograron incautar material bélico, como armas de fuego largas y cortas, diversos cartuchos útiles, equipo táctico y sustancias con características propias de drogas.

Todo el material, así como los detenidos, cuyas identidades no han sido reveladas, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para el debido proceso legal. La investigación principal es determinar si este grupo tiene algún vínculo con eventos violentos ocurridos recientemente en la región. Las autoridades ministeriales indagan la posible relación de los detenidos con la explosión de un vehículo registrada el pasado 6 de diciembre frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria en Coahuayana, Michoacán.

uD83DuDEA8 | Fuerzas federales desmantelaron un campamento criminal en la zona limítrofe entre Colima y Michoacán.



6 personas detenidas que estarían relacionadas al ataque con un coche bomba en Coahuayana, #Michoacán



La acción se realizó en Chamila, Ixtlahuacán. Se aseguraron armas,… pic.twitter.com/TzAccQDs1b — Martha Berra (@MarthaIBerraA) December 15, 2025

Dicho suceso lamentablemente dejó un saldo de seis personas fallecidas y que actualmente es investigado bajo protocolos de delincuencia organizada. Sobre este punto, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, abordó el tema durante su conferencia de prensa y a través de sus canales oficiales. La mandataria destacó la relevancia de la coordinación con las fuerzas federales para obtener estos resultados, aunque se mostró cauta respecto a las conexiones delictivas.

Vizcaíno precisó que, si bien se incautó un importante arsenal, hasta el momento no cuenta con información concluyente que vincule directamente a los arrestados con los hechos de Coahuayana, reiterando que será el curso de las investigaciones federales el que esclarezca dicha posibilidad o su participación en otros ilícitos. Este despliegue de fuerzas responde a las directrices del denominado "Plan Michoacán".

#ReporteAF Cuestionamientos a la Gobernadora Indira Vizcaíno Silva en materia de delitos de alto impacto, extorsión, cierre de negocios, denuncias, en el marco de la Conferencia de Prensa Diálogos por la Transformación pic.twitter.com/iw1NTG55ZI — AFmedios (@AFmedios) December 16, 2025

Dicha estrategia de seguridad se activó tras los sucesos violentos del pasado 2 de noviembre, fecha en la que se registró el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Desde entonces, la presencia militar y policial se ha intensificado en la franja fronteriza entre ambas entidades con el objetivo de disuadir actividades criminales y desarticular puntos de operación logística como el localizado en Ixtlahuacán.

Fuente: Tribuna del Yaqui