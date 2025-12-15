Capturado al norte de Sonora: José Adrián era buscado por atacar a balazos a dos jóvenes

San Luis Río Colorado, Sonora.- Gracias a las labores de patrullaje implementadas en San Luis Río Colorado, elementos del Mando Único de Seguridad lograron la captura de un individuo que se encontraba prófugo de la justicia. El sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente, al ser señalado como el presunto responsable de haber perpetrado un ataque armado contra varias personas el pasado mes de septiembre.

El detenido está identificado como José Adrián 'N', de 24 años de edad. Su detención fue resultado de las pesquisas y el seguimiento realizado por los agentes del orden, quienes lograron ubicarlo y asegurarlo en la avenida Guerrero y la calle 34, dentro de la colonia Campestre. Los hechos que motivaron su búsqueda ocurrieron la noche del pasado 20 de septiembre, aproximadamente a las 22:00 horas.

De acuerdo con los reportes, el hoy detenido arribó a bordo de una bicicleta al cruce de la avenida Ley de Alfabetización y calle 45, en la colonia Solidaridad. En dicho lugar se encontraba un grupo de personas, contra quienes el sospechoso accionó su arma de fuego en repetidas ocasiones antes de huir. Como consecuencia de la agresión, dos jóvenes resultaron heridos, los cuales lograron sobrevivir tras recibir atención médica en un hospital.

Se trata de Cristofer Arturo Alfaro, de 20 años, quien sufrió una lesión en la pierna derecha; y Manuel Emiliano Hurta, de 16 años, quien recibió dos impactos de bala, uno en el abdomen y otro en el brazo derecho. Tras su detención, José Adrián 'N' fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes para continuar con el proceso legal en su contra por la probable comisión del delito de homicidio en grado de tentativa.

Fuente: Tribuna del Yaqui