Capturan a sicario que intentó matar a policía municipal de Hermosillo; rafagueó su patrulla

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este lunes que un hombre llamado Oswaldo 'N', fue presentado ante la autoridad judicial en una audiencia inicial tras ejecutarse una orden de aprehensión en su contra. El organismo autónomo formuló imputación contra el detenido, señalándolo como presunto responsable de una serie de delitos graves cometidos en Hermosillo.

Se trata de homicidio calificado en grado de tentativa, delitos contra servidores públicos y asociación delictuosa. Durante el desarrollo de la audiencia, el Agente del Ministerio Público presentó ante el Juez de Control los datos de prueba recabados en la carpeta de investigación. En respuesta, el imputado decidió reservarse su derecho a declarar en esta etapa. Asimismo, la vinculación a proceso quedó pendiente.

Ante la gravedad de los cargos y la pruebas expuestas, el Juez determinó imponerle la prisión preventiva justificada como medida cautelar, asegurando así la presencia del imputado durante el proceso. Los hechos se remontan a la tarde del pasado 9 de octubre. Según las investigaciones periciales y testimoniales, el incidente ocurrió aproximadamente a las 15:20 horas en la colonia Cuatro Olivos de Hermosillo, en las calles Israel González y Villa Hidalgo.

Las pesquisas de los hechos establecen que la víctima, un elemento activo de la Policía Municipal, acababa de llegar al Centro de Respuesta Inmediata para comenzar su turno laboral. En el momento en que el oficial abordaba la patrulla para iniciar sus labores, un vehículo tipo sedán de color blanco se aproximó a la escena. Del automóvil descendieron los agresores, quienes abrieron fuego en repetidas ocasiones.

Los disparos fueron dirigidos tanto a la integridad física del agente como a la unidad oficial, la cual registró diversos impactos de proyectil de arma de fuego. A pesar de la intensidad de la agresión, el objetivo de privar de la vida al servidor público no se concretó por causas ajenas a la voluntad de los atacantes, lo que tipifica el delito como homicidio en grado de tentativa.

Formulan imputación por ataque armado contra agente municipal en Hermosillo



Hermosillo, Sonora, 15 diciembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), en audiencia inicial por orden de aprehensión ejecutada en contra de Leobardo Oswaldo “N”, formuló… pic.twitter.com/psjsdc0042 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) December 15, 2025

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) refrenda su compromiso de investigar con firmeza los ataques contra personal de seguridad pública y garantizar que quienes atenten contra las instituciones enfrenten la justicia conforme a la ley", se lee en el comunicado.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora