Ciudad Obregón: Pareja de motociclistas choca contra automóvil en el puente de la 5 de febrero

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde-noche de este lunes 15 de diciembre de 2025 se reportó un nuevo accidente de tránsito en el sector sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora, en donde los ocupantes de una motocicleta se impactaron contra el parabrisas trasero de un automóvil Chevrolet Aveo, color rojo y modelo atrasado. Trascendió que el percance vial dejó como saldo a dos personas lesionadas: un hombre y una mujer.

De acuerdo con datos preliminares, los hechos se registraron poco antes de las 19:00 horas, cuando los ocupantes del vehículo ligero transitaban sobre el puente de la calle 5 de febrero y, por razones aún desconocidas, se estrellaron en la parte trasera de la unidad automotriz a unos escasos metros para llegar a la calle 300. El parabrisas trasero del Chevrolet Aveo resultó con severos daños materiales y se reportaron dos civiles heridos a causa del fuerte choque.

Transeúntes que circulaban por la zona solicitaron a apoyo de los cuerpos de auxilio a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que paramédicos de Cruz Roja Mexicana se movilizaron hacia la ubicación y le brindaron atención prehospitalaria a los ciudadanos afectados en el lugar de los hechos; sin embargo, hasta el momento se desconocen la gravedad de las lesiones y la identidad de los tripulantes de la motocicleta.

Trascendió que las víctimas requirieron ser trasladadas a un hospital cercano de la localidad, mientras que elementos del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron del peritaje correspondiente para el deslinde de responsabilidades en este nuevo incidente automovilístico. Una vez elaborado el respectivo informe, los uniformados ordenaron el retiro de las unidades siniestradas hacia el corralón municipal.

Este hecho se une a otro similar ocurrido la tarde del domingo 14 de diciembre, cuando otro motociclista resultó lesionado tras un accidente registrado sobre la calle No Reelección, a la altura del fraccionamiento Linda Vista, ubicado al oriente de Ciudad Obregón. En el suceso estuvo implicado un vehículo Nissan Altima, color gris y modelo atrasado, el cual sufrió daños de consideración en la estructura inferior trasera.

Fuente: Tribuna del Yaqui