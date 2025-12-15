Código Rojo en CDMX: Atropellan a MUJER policía en avenida Universidad HOY 15 de diciembre

Ciudad de México.- La madrugada de este lunes 15 de diciembre de 2025, en el sur de la Ciudad de México (CDMX) se activó el Código Rojo tras el reporte de un fuerte accidente vehicular que dejó una mujer motociclista herida. Ante esto, elementos de diferentes órdenes del Gobierno capitalino, así como personal médico, se movilizaron rápidamente para atender a la víctima, la cual terminó hospitalizada.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este lunes, cerca de las 05:00 horas, en el cruce de avenida Universidad y Copilco, dentro de la alcaldía Coyoacán, donde una mujer fue atropellada por una camioneta de carga mientras circulaba a bordo de una motoneta particular color rojo.

Testigos que se encontraban en la zona alertaron a los servicios de emergencia mediante el 911 tras observar que la mujer quedó tendida sobre el pavimento. Rápidamente, acudieron al sitio paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes brindaron atención prehospitalaria a la víctima. Posteriormente, fue colocada en una camilla y trasladada a un hospital cercano para su valoración médica.

Autoridades aseguran vehículo involucrado

De manera preliminar, se informó que la motociclista viajaba en una motoneta de color rosa cuando ocurrió el impacto. Trascendió que la persona lesionada podría ser una elemento de la Policía de Tránsito que se encontraba fuera de servicio al momento del accidente, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades capitalinas.

La camioneta de carga involucrada, de color blanco, fue asegurada en el lugar. Los tripulantes del vehículo permanecieron en la zona tras el incidente, auxiliaron a la víctima y esperaron el arribo de las autoridades. En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área para facilitar las labores de atención médica y permitir el levantamiento de indicios.

Personal especializado inició las diligencias correspondientes para determinar las causas del atropellamiento y deslindar responsabilidades. Hasta el momento, no se ha informado sobre el estado de salud actualizado de la motociclista, ni si habrá personas presentadas ante el Ministerio Público. Las autoridades continúan con la investigación para esclarecer cómo ocurrió el percance vial.

