Con huellas de violencia y maniatado: Hallan cadáver a un costado de una carretera en Navolato

Navolato, Sinaloa.- Una persona del sexo masculino, aún sin identificar, fue localizada con huellas de violencia y atada con una cuerda en el transcurso de la mañana de este lunes 15 de diciembre de 2025. El hallazgo se registró a un costado de la carretera La 50, en un punto que se ubica entre la sindicatura de Villa Benito Juárez y el rancho Santa Elena, comunidades que pertenece al municipio de Navolato, Sinaloa. La localización del cuerpo sin vida generó una intensa movilización policíaca.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la víctima se encuentra en calidad de desconocida; sin embargo, trascendió de forma preliminar que se trata de un hombre de complexión regular, estatura baja y piel morena. Asimismo se indicó que vestía únicamente con un pantalón de mezclilla color azul deslavado, estaba descalzo y a simple vista se le apreciaban impactos de bala en distintas zonas de la superficie corporal.

El reporte del hallazgo se registró alrededor de las 10 de la mañana de este día, donde se informó al servicio de emergencia 911 sobre una persona sin vida tirada a un costado del carril de sur a norte de la carretera La 50, frente a la zona de Santa Natalia y en la salida sur de dicha sindicatura, rumbo al campo pesquero Las Puentes", detalló el medio anteriormente citado.

Luego de ser alertados sobre la presencia de un hombre ejecutado a balazos y que se encontraba atado de sus extremidades, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), Policía Municipal de Navolato y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) se movilizaron hacia la ubicación. Una vez que se confirmó el homicidio, el área quedó acordonada y se notificó a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa.

Personal de la dependencia estatal se encargó de los trabajos de campo y de las averiguaciones previas de este violento hecho. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le harán las pruebas de ley y quedará a la espera de ser identificado oficialmente, para luego ser entregado a sus familiares. Se espera que en las próximas horas se revelen más datos con respecto al hallazgo de este cuerpo sin vida en el municipio de Navolato.

Fuente: Tribuna del Yaqui