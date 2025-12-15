Detenido presunto narcomenudista en Nogales; aseguran más de 230 envoltorios de narcóticos

Nogales, Sonora.- Como resultado de un operativo de prevención y combate al delito, elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), concretaron la detención de un hombre identificado como Francisco 'N.', de 35 años de edad, y se aseguraron más de 230 envoltorios de presunto narcótico en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora.

De acuerdo con el informe oficial de las autoridades, el arresto se registró el domingo 14 de diciembre de 2025 y tuvo lugar en calles de la colonia Los Tapiros. Durante la revisión las fuerzas estatales y federales encontraron 96 envoltorios con polvo blanco, 76 con sustancia granulada, 47 con hierba verde, así como 13 envoltorios en forma de cigarro, todos estos indicios con características de diferentes tipos de drogas.

Después de la aprehensión, el sospechoso fue informado sobre sus derechos y puesto a disposición del Ministerio Público correspondiente, junto con el material asegurado. Esta instancia se encargará de realizar las investigaciones de ley y determinar la situación jurídica del detenido. Se reiteró que las personas detenidas se presumen inocentes, conforme a lo establecido en el artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, mientras no se emita una sentencia por parte del órgano jurisdiccional competente.

Aseguran más de 230 envoltorios de narcótico en Nogales.

Aseguran casi 400 envoltorios de narcóticos

En otro operativo efectuado en Nogales, agentes estatales capturaron a dos sujetos, identificados como Juan 'N.', de 36 años de edad, y Edgar 'N.', de 34 años, a quienes sorprendieron en posesión de casi 400 envoltorios de narcóticos. Los individuos, señalados por delitos contra la salud, fueron detenidos en la colonia Luis Donaldo Colosio. Uno de estos hechos se registró el pasado martes 9 de diciembre, cuando el primero mencionado fue encontrado con 318 dosis de distintas sustancias.

El inventario de lo incautado incluye 254 envoltorios de un polvo blanco con las características propias de la cocaína. Con respecto al segundo involucrado, Edgar 'N.' también fue interceptado en la misma demarcación, cuando llevaba consigo 15 envoltorios de hierba verde y seca, con características similares a la marihuana. Los detenidos y lo asegurado quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.

