Detienen a dos estadounidenses armados en frontera Sonora-Arizona; transportaban a migrantes

Tombstone, Arizona.- Elementos de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos frustraron un intento de tráfico de personas en el Estado de Arizona, aproximadamente a 50 kilómetros al norte de la frontera internacional con Sonora. El operativo, realizado el pasado miércoles 3 de diciembre, tuvo lugar en las inmediaciones de la comunidad de Tombstone, situada al noroeste de la ciudad fronteriza de Nogales.

Según detalla el informe emitido por las autoridades estadounidenses, los agentes interceptaron un vehículo deportivo marca Mercedes, de dos puertas y color rojo, el cual circulaba por la zona bajo sospecha. Durante la inspección, los oficiales descubrieron que, además del conductor y su acompañante, en el interior del automóvil viajaban dos personas de nacionalidad extranjera que carecían de la documentación necesaria para acreditar su estancia legal en el país.

Los dos presuntos contrabandistas fueron identificados como ciudadanos estadounidenses. La situación jurídica de los detenidos se agravó tras la revisión de la unidad, ya que los agentes encontraron dos armas de fuego tipo pistola, modelo Glock 17. Debido a esto, el reporte de la Patrulla Fronteriza indica que ambos sujetos enfrentarán cargos federales por tráfico de personas dentro del territorio estadounidense, a lo que se podrían sumar acusaciones por la posesión de armamento.

Por otro lado, las autoridades explicaron el procedimiento a seguir con los dos migrantes asegurados. Su futuro legal dependerá de sus antecedentes migratorios, si se determina que es su "primera vez" siendo detenidos por ingreso irregular, enfrentarán un proceso administrativo de deportación estándar. Sin embargo, el escenario cambia si los registros revelan que son reincidentes o que fueron expulsados con anterioridad.

En este último caso, la ley estipula que podrían purgar una condena en prisión antes de ser repatriados. La Patrulla Fronteriza reveló las identidades los implicados, ni la nacionalidad de los migrantes. Este suceso resalta la vigilancia continua en los corredores secundarios al norte de la frontera, donde las organizaciones criminales intentan evadir los puntos de control principales utilizando vehículos domésticos y ciudadanos locales.

