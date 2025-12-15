Duro golpe al narco en Sonora: Ejército asegura a tres sujetos y 85 kilos de metanfetamina

San Luis Río Colorado, Sonora.- Elementos del Ejército Mexicano, en coordinación con agentes de la Guardia Nacional, ejecutaron una orden técnica de investigación en la ciudad de San Luis Río Colorado. El despliegue, realizado el pasado 12 de diciembre, resultó en la detención de tres individuos y el aseguramiento de una cantidad significativa de sustancias ilícitas. Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la colonia Solidaridad.

Al arribar a las calles 38 y 39, las autoridades establecieron un perímetro de seguridad para facilitar el ingreso al inmueble. Durante la inspección, el personal castrense localizó y aseguró un cargamento de aproximadamente 85 kilogramos de una sustancia con las características propias de la metanfetamina. Asimismo, se incautó un vehículo que se encontraba en el lugar y el propio inmueble quedó bajo resguardo de los uniformados.

Durante el desarrollo de la diligencia, la zona permaneció acordonada por varias horas bajo vigilancia militar, sin que se reportaran incidentes. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los tres detenidos, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para dar inicio a la correspondiente carpeta de investigación, por el posible delito de narcomenudeo.

Será dicha instancia la encargada de determinar su situación jurídica y realizar las indagatorias necesarias para esclarecer el origen de la droga, así como la posible vinculación de los implicados con células delictivas que tienen presencia en la región fronteriza.

El inmueble que fue cateado y asegurado por autoridades

En otro hecho reciente ocurrido en San Luis Río Colorado, elementos del Mando Único de Seguridad lograron la captura de un individuo que se encontraba prófugo de la justicia. El sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente, al ser señalado como el presunto responsable de haber perpetrado un ataque armado contra varias personas el pasado mes de septiembre. El detenido está identificado como José Adrián 'N', de 24 años de edad.

Los agentes del orden lograron ubicarlo y asegurarlo en la avenida Guerrero y la calle 34, dentro de la colonia Campestre. Los hechos violentos que motivaron su búsqueda ocurrieron la noche del pasado 20 de septiembre, aproximadamente a las 22:00 horas en la colonia Solidaridad.

Fuente: Tribuna del Yaqui