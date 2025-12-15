Ejecutan a un hombre y lo abandonan sobre el pavimento frente a hospital en Navolato

Navolato, Sinaloa.- La madrugada de este lunes 15 de diciembre de 2025, el cadáver de un hombre fue abandonado por sujetos desconocidos afuera del Hospital Integral del municipio de Navolato, Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, la víctima presentaba heridas producidas por proyectil de arma de fuego; sin embargo, hasta el momento no ha sido identificada, por lo que su identidad continúa siendo un misterio.

El hallazgo se registró alrededor de las 04:00 horas, cuando se percataron de la presencia de un cuerpo sin vida tirado sobre el pavimento, en la colonia Rincón de Navolato, sobre el bulevar Roque Espinoza, justo cerca del área de servicio social de la unidad médica. Ante la situación, se realizó una llamada al número de emergencias 911, lo que movilizó de manera inmediata a elementos de la Policía Municipal de Navolato.

Posteriormente, los agentes municipales procedieron a acordonar la escena con el objetivo de evitar la contaminación de posibles indicios; además, dieron aviso al personal de la Dirección General de Investigación Pericial para que llevara a cabo los trabajos de campo correspondientes. Cabe señalar que en estas labores también participaron elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes realizaron las diligencias de ley en el sitio y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde quedará bajo resguardo del Ministerio Público.

El cuerpo estaba sobre el pavimento

En un hecho completamente distinto y en la capital de Sinaloa, dos jóvenes identificados como Miyered, de 14 años de edad, y Armando, de 15 años, sufrieron un accidente alrededor de las 22:00 horas cuando viajaban a bordo de una motocicleta en las inmediaciones de La Presita, ubicada al norte de la ciudad. En el caso de la menor, perdió la vida mientras era trasladada a un hospital a bordo de un vehículo particular.

#Nacional | Sheinbaum reacciona al triunfo de Kast en Chile: Asegura que la DERECHA no ganará en México uD83DuDDE3?https://t.co/Wmd18Yvd5F — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

Por su parte, Armando permanece internado y, hasta el momento de la elaboración de esta nota, su estado de salud se mantiene como reservado. En este medio de comunicación estaremos atentos a cualquier actualización que se genere en las próximas horas a través de fuentes oficiales. Asimismo, la causa del percance aún no ha sido determinada, aunque las autoridades ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui