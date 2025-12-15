En Ciudad Obregón, tras horas de agonía muere joven atacado a balazos en Rincón del Valle

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado sábado 13 de diciembre de 2025, una joven identificada como Yotzani Guadalupe Z. L., de 26 años de edad y enfermera de oficio, fue víctima de la ola de inseguridad debido a que la ejecutaron alrededor de la 01:00 horas afuera de un domicilio ubicado en las calles Privadas de la Luna, entre Camino Real y Raíces, en la colonia Rincón del Valle, en Ciudad Obregón.

Cabe señalar que su sobrino, identificado como Santiago Ismael Z., de 19 años de edad, también resultó herido durante el ataque; logró sobrevivir inicialmente y fue trasladado a un hospital, donde permaneció internado luchando por su vida. Sin embargo, lamentablemente se confirmó que el joven falleció este pasado domingo, luego de no resistir la gravedad de las lesiones provocadas por el ataque.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha emitido información oficial sobre este asunto, por lo que únicamente queda esperar a que las autoridades se pronuncien. Cabe recordar que tampoco se han reportado personas detenidas ni sospechosos relacionados, ya que este atroz crimen se suma a los muchos hechos violentos que se registran día con día en distintos municipios del estado.

El joven perdió la vida

En otro tema, tal como te informamos en TRIBUNA, ayer alrededor de las 23:30 horas se activó el Código Rojo en el sector poniente de Ciudad Obregón, luego de que un hombre herido arribara por sus propios medios a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS-Bienestar). Se presume que fue atacado a balazos y, hasta el último reporte, permanece internado en el área de urgencias del nosocomio.

De manera inmediata, el personal médico notificó lo ocurrido a las autoridades, por lo que minutos después arribaron dos unidades de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), así como elementos del Ejército Mexicano. En lo que respecta a la identidad del lesionado, esta continúa siendo un misterio; no obstante, en este medio de comunicación, como siempre, estaremos al pendiente de cualquier avance que se registre en las próximas horas.

#Seguridad | VIOLENCIA: Reportan ingreso de hombre con HERIDAS de BALA a hospital de Ciudad Obregón uD83DuDEA8https://t.co/n07yIP79iE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui