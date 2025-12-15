En plena vía pública de Sonora, MUERE adulto mayor: Esto se sabe sobre el caso

Guaymas, Sonora.- Elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, en coordinación con personal de Servicios de Emergencia, se movilizaron en inmediaciones del sector Cañón de la Antena, en el municipio de Guaymas, luego de que se reportara un fuerte incidente en la vía pública: Un adulto mayor, de identidad desconocida, se desvaneció y cayó inconsciente sobre la calle.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron la noche del domingo 14 de diciembre de 2025, alrededor de las 23:00 horas, tiempo local, en la calle principal del Cañón de la Antena, donde vecinos del sector alertaron a las autoridades, mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, sobre un hombre de edad avanzada que presuntamente sufrió un malestar repentino mientras se encontraba en el lugar y cayó.

#Seguridad | Emboscada fallida en Cajeme: Capturan a dos agresores tras tiroteo y persecución en Cócorit uD83DuDC65uD83DuDD2BuD83DuDEA8https://t.co/NVCi1ptNbe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

Al recibir el llamado de auxilio, se activaron los protocolos de atención de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Guaymas, arribaron al sitio en cuestión de minutos y procedieron a brindarle atención prehospitalaria al adulto mayor. De manera inmediata realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), al detectarse que la persona presentaba un paro cardiorrespiratorio.

Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal de emergencia, el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar. Su cuerpo quedó cubierto con una sábana azul, tal como dicta el protocolo oficial en estos casos.

Tras la confirmación del deceso, oficiales de la Policía Municipal de Guaymas acudieron al sitio para acordonar el área y resguardar la escena. Posteriormente, se hicieron presentes elementos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes iniciaron con los procedimientos legales y administrativos establecidos en estos casos.

#Seguridad | Lo golpearon brutalmente: Conductor de plataforma sufre violento intento de asalto en Zapopan uD83EuDD15uD83DuDE98uD83DuDCF1https://t.co/QQzUDw1Jno — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

Hasta el momento, la identidad del adulto mayor no ha sido revelada de manera oficial. Las autoridades señalaron que se trató de una muerte por causas naturales, presuntamente derivada de un infarto al miocardio, por lo que no se reportaron indicios de violencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui