FATAL accidente: Volcadura de camión en Nuevo León deja ocho muertos y varios heridos

Apodaca, Nuevo León.- La tarde de este domingo 14 de diciembre de 2025, personal de diferentes órdenes del Gobierno de Nuevo León (NL), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo de emergencia en una vialidad de alta circulación, luego de que se reportara un grave accidente carretero, el cual afectó a múltiples personas. Autoridades señalaron que el siniestro dejó al menos ocho víctimas mortales.

Los hechos ocurrieron la tarde de este domingo en Apodaca. Foto: Facebook

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, domingo 14 de diciembre de 2025, poco antes de las 17:00 horas, tiempo local, en el kilómetro 24 de la carretera Miguel Alemán, a la altura del municipio de Apodaca. En ese punto, un camión volcó por causas que hasta el momento no han sido esclarecidas, provocando consecuencias fatales.

Protección Civil de Nuevo León confirmó que el percance dejó un saldo preliminar de al menos ocho personas sin vida, mientras que otras trece resultaron lesionadas, por lo que fueron trasladadas a diferentes nosocomios del estado de Nuevo León. Debido a la gravedad del accidente, la zona quedó acordonada para facilitar las labores de rescate, atención médica y peritaje. Hasta el cierre de esta información, no se ha detallado el estado de salud de los afectados.

En la zona del siniestro trabajaron elementos de Protección Civil estatal, personal de la Cruz Roja Mexicana, Protección Civil de Apodaca, el Heroico Cuerpo de Bomberos y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes trabajaron de manera coordinada para brindar atención inmediata a los heridos y realizar el traslado a hospitales cercanos. Las autoridades estatales informaron que las labores de auxilio continuaron durante varias horas debido a la complejidad del accidente.

De igual, indicaron que se mantiene abierta una investigación por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León (FGJ-NL) para determinar las causas de la volcadura, así como posibles responsabilidades. El accidente generó afectaciones temporales a la circulación en la carretera Miguel Alemán, por lo que se exhortó a los automovilistas a extremar precauciones en especial en estas fechas.

