Fingía ser de la CFE: Dan casi 38 años de prisión a Marcelo por abusar de mujeres en CDMX

Ciudad de México.- La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó en días recientes sobre las dos sentencias de prisión que fueron dictadas en contra de un individuo identificado como Marcelo 'N'. Tras el proceso judicial correspondiente, el Ministerio Público logró acreditar la plena responsabilidad penal del acusado en los delitos de abuso agravado y robo, derivados de dos hechos delictivos diferentes ocurridos en los años 2016 y 2022.

La suma de las penas impuestas por la autoridad judicial suma 37 años, 10 meses y 15 días de reclusión. El proceso legal se desglosó en dos resoluciones distintas, correspondientes a cada carpeta de investigación. En la primera instancia, el tribunal dictaminó la culpabilidad de Marcelo 'N' por los hechos suscitados el 21 de septiembre de 2016. Por este caso, se le impuso una condena de 11 años y 6 meses de cárcel, sumado al pago para la reparación integral del daño a la víctima afectada.

Posteriormente, en la segunda sentencia relacionada con los sucesos del 14 de noviembre de 2022, el juez determinó una pena mayor, fijada en 26 años, 4 meses y 15 días de prisión. Esta resolución incluye también sanciones económicas, así como la reparación del daño tanto moral como material, y la cobertura de los gastos médicos erogados por la parte agraviada como consecuencia de la agresión. Las investigaciones ministeriales permitieron establecer un modus operandi consistente y premeditado.

¿Cómo sucedieron los crímenes?

Según los expedientes, Marcelo 'N' fingía ser empleado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Para dar credibilidad a su engaño, portaba uniforme con logotipos institucionales y credenciales falsas, lo que le facilitaba el acceso a los domicilios bajo el pretexto de realizar revisiones a los medidores o a la instalación eléctrica. Una vez en el interior de las viviendas, el sujeto sometía a las habitantes para agredirlas sexualmente y sustraer dinero en efectivo y objetos de valor.

uD83DuDCDD La #FiscalíaCDMX obtiene dos sentencias condenatorias contra un hombre que se hacía pasar por trabajador de la CFE para agredir sexualmente a mujeres.



Las resoluciones judiciales suman casi 38 años de prisión por violación agravada y robo



Más información aquí: uD83DuDC47… pic.twitter.com/QDOCLkwYLM — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) December 12, 2025

La detención del ahora sentenciado fue hecha en diciembre de 2022 por agentes de la Policía de Investigación (PDI). Es relevante destacar que, además de estas dos condenas ya ratificadas, Marcelo 'N' enfrenta actualmente otros seis procesos penales abiertos. En dichas causas, la representación social le imputa conductas similares, lo que sugiere un patrón delictivo serial extendido en el tiempo.

Fuente: Tribuna del Yaqui