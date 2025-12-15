FUERTE OPERATIVO en Ciudad Obregón: Catean vivienda en Cedros II tras persecución; habría cinco sujetos detenidos

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 15 de diciembre de 2025 se registró un fuerte operativo de seguridad en Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, que habría tenido lugar después de una presunta persecución. Los hechos tuvieron lugar en el fraccionamiento Cedros II, al poniente, luego de que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutara una orden de cateo con apoyo de corporaciones estatales y fuerzas federales; se presume que hay cinco personas detenidas.

La diligencia se realizó en un domicilio ubicado sobre la calle Andelú, entre Michel y Livry, del asentamiento urbano antes mencionado, minutos después de que se registrara una persecución vehicular sobre la calle 300, desde la avenida Kino hasta la Meridiano, lo que generó alarma entre automovilistas y vecinos del sector, ya que se presume que había hombres armados a bordo de vehículos.

Se realizó un fuerte operativo en la colonia Cedros II de Ciudad Obregón después de una presunta persecución

En el operativo participaron elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Ejército Mexicano, Secretaría de Marina y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes arribaron al lugar, estableciendo un fuerte cerco de seguridad para impedir el acceso de civiles mientras se realizaban las diligencias al interior del inmueble. Policías estatales y personal militar se encargaron de resguardar el perímetro, en tanto que agentes ministeriales efectuaron una minuciosa inspección dentro del domicilio, el cual habría sido previamente identificado como parte de una investigación en curso.

De manera extraoficial, trascendió que cinco personas habrían sido detenidas durante el operativo, las mismas que serían puestas a disposición de la autoridad competente; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han confirmado el número ni la identidad de los asegurados. Vecinos del fraccionamiento manifestaron sorpresa y preocupación ante la intensa movilización, que incluyó cierres parciales de calles, presencia de personal armado y un amplio despliegue táctico para garantizar la seguridad en la zona.

Hasta la publicación de esta nota, no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades; no obstante, se espera que en las próximas horas la Fiscalía General de Justicia del Estado brinde mayores detalles sobre los resultados del cateo y los posibles aseguramientos.

Se realizó un fuerte operativo en la colonia Cedros II de Ciudad Obregón después de una presunta persecución

Fuente: Tribuna del Yaqui