FUERTES IMÁGENES: Voraz INCENDIO destruye árbol de Navidad en Palacio Municipal de Sonora

Yécora, Sonora.- La noche de este domingo 14 de diciembre de 2025, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Sonora, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo en inmediaciones del Palacio Municipal de Yécora, luego de que se reportara un voraz incendio en uno de los principales puntos de reunión del centro de la localidad. El siniestro acabó con el Árbol de Navidad recién colocado.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron durante la noche del domingo 14 de diciembre, alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, en la plaza pública ubicada frente al Palacio Municipal, donde se encontraba instalado el tradicional árbol de Navidad como parte de la decoración decembrina. Vecinos del sector fueron quienes alertaron a las autoridades al percatarse de las llamas y del humo que comenzaba a extenderse.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo. Foto: Facebook

A la brevedad se activó el Código Rojo en ese punto de la ciudad, a lo que se movilizaron en la escena oficiales de la Policía Municipal de Yécora, personal de Protección Civil y elementos del heroico cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron en el sitio para sofocar las llamas y asegurar el perímetro, a fin de evitar posibles riesgos a la población. Gracias a la pronta intervención de las autoridades, el incendio fue controlado sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas.

Sin embargo, el fuego consumió por completo la estructura del árbol de Navidad. En redes sociales comenzaron a circula imágenes que mostraban al árbol incendiado, lo que generó reacciones de tristeza y preocupación, pues este adorno fue instalado por las autoridades locales y aún así había sido víctima de un siniestro.

Se desconocen las causas del siniestro en Sonora. Foto: Facebook

A la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han emitido un informe oficial que detalle las causas del incendio, por lo que se mantienen las investigaciones para esclarecer cómo se originó el incidente. No obstante, información extraoficial apunta que todo habría sido causado por un corto circuito. Se espera que en las próximas horas se dé a conocer mayor información sobre lo ocurrido y las posibles acciones a seguir tras los daños registrados.

Fuente: Tribuna del Yaqui