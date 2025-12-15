Hermosillo: Los paran por conducir en estado de ebriedad y les descubren un arma de fuego

Hermosillo, Sonora.- Durante recorridos de vigilancia y prevención del delito implementados en el sector poniente de Hermosillo, elementos de la Policía Municipal lograron la detención de dos personas del sexo masculino la tarde de ayer domingo. El aseguramiento se dio tras una revisión vehicular en la que se detectó un arma de fuego cuyas características la clasifican como de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 17:50 horas, cuando los oficiales que patrullaban la colonia El Cortijo se percataron de la presencia de un automóvil tipo sedán, marca Acura, línea 2019 de color gris, el cual circulaba de manera irregular sobre el cruce de las vialidades Juan Bautista Escalante y Olivares. Ante esta conducta, los agentes procedieron a marcar el alto a la unidad para verificar la situación.

Al establecer contacto con los tripulantes, los oficiales notaron que ambos presentaban signos visibles de encontrarse bajo los influjos del alcohol. Los ocupantes del vehículo fueron identificados como Gabriel Felipe 'N', de 23 años de edad, y David Bernardo 'N', de 19 años. Tras realizar una inspección preventiva del automóvil, los uniformados localizaron una pistola tipo escuadra calibre 9 milímetros, al interior de la cajuela.

Si bien se constató que el arma no contaba con cargador insertado ni cartuchos útiles en ese momento, la naturaleza del calibre implica una restricción legal federal. En consecuencia, ambos jóvenes fueron asegurados en el lugar. Tanto los detenidos como el vehículo y el arma asegurada fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, instancia que se encargará de integrar la carpeta de investigación para el deslinde de responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui