Intensa búsqueda para hallar a Sergio Aarón tras su desaparición hace unos días en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha para localizar a Sergio Aarón Ortiz Ríos, un hombre de 33 años de edad que ha sido reportado como desaparecido en la ciudad de Hermosillo. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado 13 de diciembre de 2025 y el avistamiento se registró en la colonia Emiliano Zapata, ubicada en el sector norte de la capital sonorense.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, Sergio Aarón es de complexión robusta, tiene una estatura aproximada de 1.65 metros y un peso cercano a los 85 kilogramos. También se indicó que es de tez morena clara, cabello castaño oscuro, corto y liso, así como ojos cafés pequeños. Esta descripción física es de suma importancia para identificarlo con mayor facilidad, pues su desaparición ha generado preocupación entre sus familiares y círculo más cercano.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a SERGIO AARÓN ORTIZ RÍOS. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que difundió la Comisión de Búsqueda en redes sociales.

Con respecto a sus señas particulares, el organismo detalló que presenta una cicatriz de cirugía de apéndice y otra en la parte coronal de la cabeza. Además, tiene una dentadura apiñada en ambos maxilares y recientemente tenía la mano izquierda inflamada a causa de una contusión. Estos rasgos podrían ser clave para su identificación en caso de ser visto en algún sector de la localidad y que pueda regresar pronto a su casa con sus seres queridos.

La Comisión de Búsqueda habilitó la línea telefónica 66 22 29 73 69, así como el correo institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx para recibir cualquier información que pueda ayudar a localizarlo. Cualquier dato, por mínimo que sea, puede resultar de gran utilidad para que Sergio Aarón Ortiz Ríos pueda estar pronto con sus seres queridos. Cada reporte será atendido de manera confidencial y puede resultar determinante para encontrarlo.

