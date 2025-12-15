Matan a puñaladas a sujeto en calles de Tlaquepaque, Jalisco; señalan a familiar de su expareja

Tlaquepaque, Jalisco.- La noche del domingo 14 de diciembre de 2025 se reportó el asesinato de una persona del sexo masculino en calles de la colonia Cerro del Cuatro, ubicada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue privado de la vida con múltiples puñaladas y las primeras investigaciones apuntan a que el responsable sería un familiar cercano a la expareja sentimental del hoy occiso.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Guadalajara, el reporte se registró alrededor de las 21:00 horas, cuando el sistema del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación del Estado (C5) recibió un reporte ciudadano sobre una persona gravemente lesionada en la vía pública, específicamente sobre la calle Pérez Reynoso, en su cruce con Constitución, en el mencionado asentamiento humano.

Testigos entrevistados por las autoridades señalaron que la agresión ocurrió tras una presunta riña y que el responsable del ataque sería un familiar consanguíneo de la ex pareja sentimental del hoy fallecido. Esta versión ha cobrado relevancia dentro de las investigaciones, ya que apunta a un conflicto previo de carácter personal, más que a un hecho derivado de un asalto u otro tipo de delito aleatorio", detalló la citada fuente.

Tras ser alertados, elementos de la Secretaría de Seguridad de Tlaquepaque se movilizaron al lugar de los hechos y confirmaron que el masculino en cuestión, cuya identidad por el momento se desconoce, estaba tendido sobre la cinta asfáltica, con visibles heridas producidas por un objeto punzocortante. Es por ello que los agentes solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes intentaron brindar atención prehospitalaria al lesionado, aunque minutos más tarde fue declarado sin vida.

Trascendió extraoficialmente que el agresor huyó con dirección a la colonia Miravalle, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en la zona y en demarcaciones aledañas; sin embargo, hasta el momento no se han reportado personas detenidas con relación a este homicidio. Finalmente, el área quedó acordonada, mientras que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento del cuerpo y el traslado al anfiteatro metropolitano.

Fuente: Tribuna del Yaqui