Muere motociclista tras ser atropellado por un camión y derrapar en concurrida vía de Ecatepec

Ecatepec, Estado de México.- La tarde de este lunes 15 de diciembre de 2025, un motociclista perdió la vida tras ser atropellado por un camión y derrapar al pasar por los bolardos ubicados en los carriles de extrema derecha de la vía José López Portillo, ubicada en el municipio de Ecatepec, Estado de México. Los primeros informes señalan que el responsable intentó darse a la fuga, aunque elementos policíacos lo alcanzaron y aseguraron metros adelante.

De acuerdo con información proporcionada por La Prensa, agentes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) recibieron el reporte sobre el fatal accidente, por lo que se movilizaron a la colonia El Árbol, en donde confirmaron la presencia de la persona tirada sobre el pavimento y pidieron apoyo a los servicios médicos. Paramédicos de Protección Civil arribaron al lugar de los hechos y declararon sin vida a la víctima.

Los socorristas corroboraron que el hoy occiso presentaba graves lesiones en la zona abdominal, las cuales le causaron una muerte instantánea. Familiares del motociclista fallecido, de aproximadamente 35 años de edad, también se presentaron en el sitio tras ser notificados de la lamentable noticia. Hasta el momento se desconoce la identidad, así como los datos generales del tripulante del vehículo ligero que terminó por perecer.

Motociclista muere en un accidente de tránsito registrado en Ecatepec, Estado de México.

El área quedó acordonada y el cuerpo fue cubierto con lona azul y un plástico negro debido a que en la zona caía una ligera llovizna. Los policías estatales colocaron una patrulla para abanderar el cuerpo y realizar la cadena de custodia, mientras que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se encargó de las diligencias correspondientes y el deslinde de responsabilidades en este percance vial.

Finalmente, los servicios periciales realizaron el levantamiento y traslado del cuerpo al anfiteatro de la cabecera municipal, donde se le practicará la autopsia de ley y quedará a la espera de ser identificado de forma oficial, para posteriormente ser entregado a sus seres queridos. Al cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha brindado los datos sobre el conductor que fue detenido en el lugar.

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del SUR DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web:https://t.co/EO3NQ53li6 pic.twitter.com/YrEl2BEFCU — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 15, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui