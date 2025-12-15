No respeta el alto y termina en aparatoso choque en eje vial de la calle Tabasco en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 15 de diciembre de 2025 se registró un aparatoso choque en el eje vial de la calle Tabasco de Ciudad Obregón, esto después de que un desprevenido conductor no hiciera el alto obligatorio y ocasionara el percance; los hechos generaron la movilización de los elementos de Tránsito Municipal de Cajeme; aquí los detalles.

De acuerdo con la información, el accidente se registró en la colonia Campestre, donde únicamente los daños fueron materiales, ya que no se registraron personas lesionadas. Según lo que se sabe, el accidente ocurrió alrededor de las 10:10 horas de este lunes, en el cruce de las calles Tabasco y bulevar Ramírez, cuando un automóvil Nissan Sentra, color gris, modelo 2018, circulaba de oriente a poniente por el bulevar Ramírez y su conductor no realizó el alto correspondiente, impactando a otra unidad que tenía preferencia de paso.

El presunto responsable fue identificado como José Guadalupe C. C., quien conducía el Sentra. La otra unidad involucrada fue un Dodge Atos, modelo 2009, color blanco, que era manejado por una joven mujer que transitaba por la calle Tabasco de norte a sur y que, pese a lo aparatoso del impacto, únicamente sufrió un fuerte susto. Debido a la colisión, ambos vehículos resultaron con daños materiales estimados en aproximadamente 30 mil pesos, lo que generó momentánea afectación a la circulación en la zona, pero esta fue atendida por las autoridades correspondientes.

Al lugar acudieron agentes de Tránsito Municipal de Cajeme, quienes tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el Informe Policial Homologado (IPH), el cual fue turnado ante el Ministerio Público, autoridad que se encargará de determinar la situación jurídica del presunto responsable.

Arrollan a motociclista frente a un tianguis al oriente de Ciudad Obregón

En otro hecho, relacionado con un percance vial, se registró el arrollamiento de un motociclista a la altura del fraccionamiento Linda Vista, ubicado en el sector oriente de Ciudad Obregón. De acuerdo con información preliminar, los hechos se registraron alrededor de las 18:30 horas de ayer domingo 14 de diciembre, cuando el conductor de un automóvil Nissan Altima, color gris y modelo atrasado, presuntamente le cortó circulación al ocupante de la motocicleta al intentar incorporarse para dar vuelta sobre la avenida No Reelección. El impacto ocurrió en la parte trasera del carro, dejando a la víctima con una lesión en la pierna.

Fuente: Tribuna del Yaqui